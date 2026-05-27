Barcelona avanzó por Julián Álvarez, pero Atlético de Madrid rechazó la primera oferta
El club catalán inició negociaciones formales por el delantero argentino y ofreció 70 millones de euros más Ferran Torres. Desde el Atlético fueron contundentes: no lo venderán por menos de 120 millones. PSG y Arsenal también siguen de cerca la situación.
Resumen para apurados
- Barcelona presentó una oferta formal al Atlético de Madrid en España para fichar al delantero Julián Álvarez, pero fue rechazada porque pretenden al menos 120 millones de euros.
- La propuesta catalana fue de 70 millones de euros más Ferran Torres. Además, el jugador rechazó mejorar su contrato con el Atlético, lo que alimenta los rumores de su salida.
- El interés de gigantes como PSG y Arsenal perfila este pase como la gran novela del mercado europeo, mientras el delantero se prepara para ser clave con Argentina en el Mundial.
Barcelona ya empezó a mover fichas por Julián Álvarez y el futuro del delantero de la Selección promete transformarse en una de las grandes novelas del mercado europeo. Según trascendió desde España, el conjunto catalán inició negociaciones formales con Atlético de Madrid y presentó una primera oferta para intentar quedarse con el atacante argentino.
La propuesta incluía 70 millones de euros más el pase de Ferran Torres, futbolista tasado en alrededor de 50 millones. Sin embargo, la respuesta desde Madrid fue inmediata: la dirigencia encabezada por Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo rechazó la oferta.
En el Atlético tienen una postura firme respecto al valor de la “Araña”. El club considera que el delantero no saldrá por menos de 120 millones de euros, cifra que permitiría salir rápidamente al mercado a buscar un reemplazante de jerarquía.
Mientras tanto, otro detalle alimentó todavía más las especulaciones sobre una posible salida. Según medios europeos, Julián habría rechazado una propuesta para mejorar su contrato actual con el Atlético, vínculo que tiene vigencia hasta 2030.
Ese movimiento fue interpretado dentro del club como una señal clara de que el delantero estaría evaluando seriamente continuar su carrera en otro equipo.
Aunque el Barcelona aparece hoy como el principal interesado, no es el único gigante europeo atento a la situación. Tanto Paris Saint-Germain como Arsenal también cuentan con poder económico para afrontar una operación de semejante magnitud y siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones.
En Madrid, además, quieren resolver el tema rápidamente. La dirigencia del Atlético pretende evitar una negociación extensa para poder avanzar cuanto antes en la planificación del plantel de la próxima temporada.
Toda esta situación se desarrolla mientras Julián se prepara para disputar el Mundial 2026, torneo en el que aparece como una pieza central dentro del equipo de Lionel Scaloni.
Incluso, tiempo atrás, el propio Diego Simeone había dejado una frase que hoy vuelve a tomar fuerza al ser consultado por el futuro del delantero: “Esa es una pregunta para él”.