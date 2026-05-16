Robert Lewandowski le dice adiós al Barcelona: “Cumplí mi misión”

Resumen para apurados
- Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona tras cuatro temporadas y siete títulos. El delantero polaco se despedirá este domingo en el Camp Nou por el fin de su ciclo.
- Llegó en 2022 desde el Bayern Munich por 45 millones de euros. Durante su estadía, ganó un Trofeo Pichichi y ayudó al club a recuperar competitividad tras la era de Lionel Messi.
- Su partida marca el cierre de una etapa clave en la reconstrucción deportiva del club. El Barcelona deberá ahora buscar un reemplazo que sostenga su jerarquía y cuota goleadora.
Robert Lewandowski cerrará uno de los capítulos más importantes de su carrera. El delantero polaco anunció oficialmente que no continuará en el Barcelona la próxima temporada y pondrá fin a un ciclo de cuatro años en el conjunto catalán, donde se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del equipo.
La despedida del atacante de 37 años será este domingo en el Camp Nou, escenario en el que recibió el cariño de los hinchas desde su llegada en 2022, cuando arribó desde el Bayern Munich a cambio de 45 millones de euros más variables.
A través de sus redes sociales, Lewandowski dejó un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. “Tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión”, escribió el goleador.
Durante su estadía en Barcelona, el delantero logró recuperar parte de la competitividad perdida por el club en los años posteriores a la salida de Lionel Messi. En total conquistó siete títulos y además obtuvo un Trofeo Pichichi como máximo goleador de La Liga.
“Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos tres campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece”, expresó el polaco, que se transformó rápidamente en uno de los líderes del vestuario y en una pieza clave dentro del proyecto deportivo.
Más allá de los logros deportivos, Lewandowski también remarcó el fuerte vínculo emocional que construyó con Cataluña y con la afición culé. “Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón”, aseguró.
El delantero también dedicó palabras especiales para Joan Laporta, presidente del Barcelona y uno de los impulsores de su contratación. “Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera”, sostuvo.
Desde el club tampoco tardaron en reaccionar. A través de un emotivo mensaje, Barcelona despidió al atacante destacando su legado dentro de la institución. “Llegó como una estrella, se va como una leyenda. Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada batalla y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre”, publicaron desde las redes oficiales.
Aunque en la última temporada perdió algo de protagonismo debido a la irrupción de nuevos nombres y al desgaste lógico de la edad, el club consideró que su capacidad goleadora se mantuvo intacta hasta el final.