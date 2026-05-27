¿Cómo es el hotel donde se alojará la Selección durante el Mundial 2026?
La “Scaloneta” tendrá su búnker en Kansas City: un exclusivo hotel boutique inaugurado en 2024, decorado especialmente con los colores argentinos y adaptado para garantizar privacidad, comodidad y espacios de trabajo para el cuerpo técnico.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina eligió el Origin Hotel en Kansas City como búnker para el Mundial 2026 por su privacidad y cercanía al estadio de debut el 16 de junio de ese año.
- El complejo boutique, inaugurado en 2024, está siendo adaptado con colores patrios, un gimnasio exclusivo en el estacionamiento y áreas reservadas para el cuerpo técnico.
- La elección busca garantizar un entorno controlado y logístico clave para el plantel, optimizando tiempos de traslado y la preparación física para la defensa del título.
La Selección ya comenzó a preparar cada detalle de su participación en el Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno de los puntos centrales será el lugar donde concentrará durante la competencia. El elegido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni es el Origin Hotel, un moderno complejo ubicado en Kansas City, en la zona de Berkley Riverfront, a orillas del río Missouri.
El hotel, inaugurado en 2024, tiene un perfil boutique y fue seleccionado especialmente por priorizar la privacidad y la tranquilidad, dos aspectos considerados fundamentales por el cuerpo técnico argentino. El complejo cuenta con cinco pisos y 118 habitaciones, alejándose del modelo de grandes cadenas internacionales y apuntando a un entorno más controlado para la delegación.
La ubicación también aparece como uno de los grandes puntos fuertes del alojamiento. El Origin Hotel se encuentra a apenas 15 minutos del estadio donde Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia y a unos 20 minutos del predio de entrenamiento que utilizará el plantel durante la fase inicial.
En los últimos días, Claudio Tapia mostró imágenes de las remodelaciones y decoraciones especiales que ya comenzaron en el lugar. Las instalaciones están siendo ambientadas con colores celeste y blanco, además de fotos y símbolos vinculados al seleccionado campeón del mundo.
“Gran trabajo el que se está realizando para recibir a la Scaloneta. Así está quedando el espacio donde se hospedará nuestra Selección”, expresó Tapia en sus redes sociales.
Además de las habitaciones, el hotel contará con espacios exclusivos destinados al funcionamiento interno del equipo. Habrá más de 1.500 metros cuadrados reservados para reuniones, análisis tácticos y tareas del cuerpo técnico.
Incluso, el restaurante principal permanecerá cerrado al público durante toda la estadía de la delegación para ser utilizado únicamente por jugadores, entrenadores y colaboradores.
Otro detalle importante tiene que ver con la preparación física. Debido a que el gimnasio interno del hotel no cumplía completamente con las necesidades del plantel, se está construyendo un espacio de entrenamiento complementario en el estacionamiento descubierto del complejo.
El entorno también suma valor pensando en la comodidad y el aislamiento del grupo. El hotel está rodeado de espacios verdes y cuenta con vistas al río Missouri, generando un ambiente mucho más relajado que el habitual en grandes centros urbanos.
Además, tendrá una ventaja logística clave: una nueva línea de street-car de Kansas City posee una estación prácticamente en la puerta del alojamiento, facilitando los desplazamientos dentro de la ciudad durante el Mundial.