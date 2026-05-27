Mirá qué selección tendrá que viajar más en el Mundial 2026: el mapa del desgaste que puede definir la Copa

Qué selecciones recorrerán más kilómetros en el Mundial

El caso más extremo lo tendrá Curazao que deberá recorrer 9.870 kilómetros; lo siguen Bosnia, con 9.460 kilómetros y Austria, rival de Argentina, que deberá superar los 9.000 kilómetros durante la primera fase. En tanto, Inglaterra también estará cerca de esa cifra y Jordania superará los 8.600.