Un ex Boca calentó la previa ante Universidad Católica: “Quiero ganar en la Bombonera”

Lejos de especular con el empate, resultado que podría servirle dependiendo de otros resultados, Zuqui aseguró que el objetivo es ganar y terminar como líderes del grupo. “En este tipo de partidos, por lo que yo pienso y por lo que hay en juego, no está pensado el empate. Quiero ganar, porque el objetivo que tenemos es clasificar primeros”, afirmó.