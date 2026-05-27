Un ex Boca calentó la previa ante Universidad Católica: “Quiero ganar en la Bombonera”
Fernando Zuqui, hoy figura del equipo chileno dirigido por Daniel Garnero, palpitó el duelo decisivo por la Copa Libertadores y aseguró que Universidad Católica irá a La Bombonera “a ser protagonista” pese a la necesidad de Boca de ganar.
Resumen para apurados
- El exjugador de Boca Fernando Zuqui, hoy en Universidad Católica, afirmó que buscará vencer a Boca Juniors en La Bombonera en el partido clave del Grupo D de la Copa Libertadores.
- El equipo chileno, dirigido por Daniel Garnero, llega como líder del grupo. Zuqui, que jugó en Boca entre 2016 y 2017, descartó buscar un empate y prometió un planteo protagonista.
- Este duelo definirá la clasificación a octavos de final en uno de los grupos más difíciles, donde Boca está obligado a ganar para avanzar y la UC busca asegurar el liderazgo.
A horas de uno de los partidos más importantes del Grupo D de la Copa Libertadores, Fernando Zuqui, ex jugador de Boca y actual referente de Universidad Católica, analizó el duelo que se jugará en La Bombonera y dejó en claro cuál será la postura del conjunto chileno.
Lejos de especular con el empate, resultado que podría servirle dependiendo de otros resultados, Zuqui aseguró que el objetivo es ganar y terminar como líderes del grupo. “En este tipo de partidos, por lo que yo pienso y por lo que hay en juego, no está pensado el empate. Quiero ganar, porque el objetivo que tenemos es clasificar primeros”, afirmó.
El volante, que tuvo un paso por Boca entre 2016 y 2017, también reconoció la complejidad de jugar en La Bombonera y la presión con la que llegará el equipo argentino, obligado a conseguir una victoria para avanzar a octavos de final.
“Sabemos que enfrentamos a un rival que en su casa se hace fuerte y necesita ganar. Pero confiamos en lo que tenemos y vamos a ir a hacer un partido de igual a igual y, sobre todo, plantear un encuentro en el que podamos ser protagonistas”, explicó.
Zuqui además destacó la jerarquía del plantel “Xeneize”, aunque remarcó la confianza que existe dentro del equipo dirigido por Daniel Garnero. “Vamos a jugar contra un gran rival, con mucha jerarquía, pero confiamos mucho en lo que tenemos y en nuestro juego”, sostuvo.
En Chile, mientras tanto, el clima de expectativa crece con el correr de las horas. Universidad Católica llega como líder del grupo y depende de sí mismo para avanzar a la próxima ronda en una zona que desde el sorteo aparecía como una de las más difíciles del certamen.
“Acá se vive con mucha ansiedad. El club, la gente, está ansiosa por este partido. Cuando nos tocó este grupo sabíamos que era el más difícil de la Copa y el objetivo que tenemos es clasificar. A falta de una fecha estamos primeros, eso habla bien de nosotros”, señaló Zuqui.
Por último, el ex Boca dejó en claro que el equipo chileno no modificará su identidad pese al contexto y a la presión del escenario. “Vamos a ir a mostrar lo que somos como equipo y a buscar la clasificación”, cerró.