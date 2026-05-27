Boca vs. Universidad Católica: Miguel Merentiel iría al banco en un duelo decisivo por la Libertadores

El encuentro será este jueves desde las 21.30 y tendrá clima de final para Boca. El equipo argentino llega tercero en el Grupo D con siete puntos y necesita ganar sí o sí para clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Cualquier otro resultado lo dejará fuera de la competencia y lo obligará a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.