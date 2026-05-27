Boca vs. Universidad Católica: Miguel Merentiel iría al banco en un duelo decisivo por la Libertadores

Resumen para apurados
- El DT de Boca, Claudio Úbeda, dejará al delantero Miguel Merentiel en el banco este jueves ante Universidad Católica por Libertadores tras recuperarse de una lesión.
- Merentiel se recuperó de un desgarro pero no será arriesgado de inicio. Con la baja por lesión de Adam Bareiro, la dupla ofensiva titular la integrarán Giménez y Zeballos.
- Boca marcha tercero con siete puntos y necesita ganar para clasificar a octavos de la Libertadores. Una derrota o empate relegará al equipo a disputar la Copa Sudamericana.
Miguel Merentiel evolucionó favorablemente de su lesión muscular y volvió a encender la ilusión en Boca de cara al decisivo duelo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores. Sin embargo, pese a las buenas sensaciones físicas, todo indica que el uruguayo comenzará el encuentro desde el banco de suplentes.
La “Bestia” respondió de manera positiva a las exigencias en el último entrenamiento del “Xeneize”, aunque el cuerpo técnico mantiene cautela debido al reciente desgarro que sufrió y que incluso lo había marginado de la práctica del viernes pasado.
Por ese motivo, el entrenador Claudio Úbeda decidió convocarlo igualmente, pero preservándolo como una alternativa para el segundo tiempo en uno de los partidos más importantes del semestre para Boca.
Con Merentiel entre los suplentes y la baja confirmada de Adam Bareiro por una lesión muscular en el aductor y el recto anterior, la dupla ofensiva titular sería integrada por Milton Giménez y Exequiel Zeballos.
Además, aparecen como opciones de ataque Ángel Romero y Lucas Janson.
El encuentro será este jueves desde las 21.30 y tendrá clima de final para Boca. El equipo argentino llega tercero en el Grupo D con siete puntos y necesita ganar sí o sí para clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Cualquier otro resultado lo dejará fuera de la competencia y lo obligará a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.
En ese contexto, la posible vuelta de Merentiel aparece como una de las grandes noticias para Boca, aunque el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo desde el arranque en un partido donde no hay margen de error.