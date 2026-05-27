De la Reserva a la Libertadores: Quién es Matías Satas, la joya que concentra en Boca
Capitán del seleccionado Sub-17 y destacado por la prensa internacional, el juvenil se asoma como la gran alternativa de recambio en la zaga "xeneize". Claudio Úbeda lo citó por primera vez para el trascendental cruce contra la Católica.
Resumen para apurados
- Claudio Úbeda convocó al juvenil de 18 años Matías Satas para el partido de Boca ante la U. Católica este jueves por Libertadores, ante la suspensión de Ayrton Costa.
- Satas es un central zurdo surgido en Castelar, capitán del Sub-17 y destacado por The Guardian. Llegó a Boca en 2017 y destaca por su madurez y polivalencia en la Reserva.
- El debut en la convocatoria del central de 18 años consolida el proyecto de inferiores xeneize y marca el inicio de una proyección internacional clave para la zaga de Boca.
La obligada ausencia de Ayrton Costa por acumulación de tarjetas amarillas forzó al cuerpo técnico de Boca Juniors a buscar variantes en las categorías inferiores para el trascendental choque de este jueves por Copa Libertadores ante la Universidad Católica. El elegido por Claudio Úbeda para sumarse por primera vez a la dinámica del plantel profesional es Matías Satas, un marcador central zurdo de 18 años que viene acaparando miradas debido a su notable rendimiento en la Reserva comandada por Mariano Herrón. Aunque el encargado de salir a la cancha como titular en la zaga será Marco Pellegrino, la inclusión del juvenil en la nómina de convocados responde a una necesidad táctica, al ser la única alternativa natural con perfil izquierdo que esperará una oportunidad en el banco de suplentes.
Nacido en Morón e hijo de un policía y una maestra, Satas dio sus primeros pasos futbolísticos en el Club 77 de Castelar antes de incorporarse formalmente a las divisiones inferiores de la institución de la Ribera en el año 2017. Su veloz evolución técnica, sumada a una capacidad de liderazgo y madurez poco habituales para su corta edad, aceleró sus procesos formativos al punto de convertirse el año pasado en el primer jugador de la categoría 2008 en firmar un contrato profesional con la entidad de La Boca. Su enorme proyección no pasó desapercibida en el exterior, logrando ser incluido en la prestigiosa lista anual Next Generation del periódico británico The Guardian, que destaca a los 60 futbolistas más prometedores de todo el planeta.
Su recorrido internacional ya cuenta con credenciales de peso, puesto que en noviembre del año pasado fue convocado por Diego Placente para disputar el Mundial Sub-17. En dicha cita máxima, el defensor no solo completó los noventa minutos en los tres compromisos que disputó, sino que además tuvo el honor de portar la cinta de capitán del combinado albiceleste. En la actual temporada con la Reserva "xeneize", Satas ratificó su gran presente al ser titular en doce de los quince partidos posibles y anotar un tanto frente a Central Córdoba, asumiendo un interesante reconversión táctica luego de que el entrenador comenzara a utilizarlo también como un lateral izquierdo.