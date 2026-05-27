De la Reserva a la Libertadores: Quién es Matías Satas, la joya que concentra en Boca

La obligada ausencia de Ayrton Costa por acumulación de tarjetas amarillas forzó al cuerpo técnico de Boca Juniors a buscar variantes en las categorías inferiores para el trascendental choque de este jueves por Copa Libertadores ante la Universidad Católica. El elegido por Claudio Úbeda para sumarse por primera vez a la dinámica del plantel profesional es Matías Satas, un marcador central zurdo de 18 años que viene acaparando miradas debido a su notable rendimiento en la Reserva comandada por Mariano Herrón. Aunque el encargado de salir a la cancha como titular en la zaga será Marco Pellegrino, la inclusión del juvenil en la nómina de convocados responde a una necesidad táctica, al ser la única alternativa natural con perfil izquierdo que esperará una oportunidad en el banco de suplentes.