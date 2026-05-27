Los Pumas 7’s ya tienen fixture confirmado para el Seven de Valladolid

Resumen para apurados
- Los Pumas 7's disputarán la segunda etapa del SVNS World Championship en Valladolid, España, del 29 al 31 de mayo, debutando contra Alemania para buscar la clasificación.
- El equipo de Santiago Gómez Cora enfrentará en el grupo a Alemania, Uruguay y Nueva Zelanda. Asimismo, el seleccionado femenino, Las Yaguaretés, también competirá en el torneo.
- El certamen representa una prueba clave para que el seleccionado argentino consolide su protagonismo en el circuito mundial y clasifique a las instancias decisivas del campeonato.
Los Pumas 7's ya conocen su hoja de ruta para el Seven de Valladolid, correspondiente a la segunda etapa del SVNS World Championship, que se disputará entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo en España.
El equipo conducido por Santiago Gómez Cora comenzará su participación el viernes bien temprano, cuando enfrente a Alemania 7's desde las 6.06 (hora argentina).
Ese mismo día volverá a presentarse a las 10.35 frente a Los Teros 7's, en un duelo regional que puede resultar clave pensando en la clasificación.
La fase de grupos se cerrará el sábado 30 de mayo, desde las 7.39, con un exigente cruce ante Nueva Zelanda 7's, uno de los seleccionados más fuertes del circuito internacional.
El Seven de Valladolid aparece como una nueva prueba para un seleccionado argentino que continúa siendo protagonista dentro del circuito mundial y que buscará llegar en plenitud a las instancias decisivas del SVNS World Championship.
Además de la competencia masculina, Las Yaguaretés también tendrán acción en el certamen. El seleccionado femenino enfrentará el viernes a Nueva Zelanda y Japón, mientras que el sábado cerrará su participación en la fase inicial frente a Brasil.