Los Pumas 7’s ya conocen a sus rivales para el Seven de Nueva York

Tras finalizar quintos en Vancouver, el seleccionado argentino afrontará la última etapa regular del Circuito Mundial el 14 y 15 de marzo en Estados Unidos. Compartirá el Grupo B con España, Fiji y Gran Bretaña.

Martiniano Arrieta es el único tucumano en Los Pumas 7's. Martiniano Arrieta es el único tucumano en Los Pumas 7's. Prensa UAR.
Hace 1 Hs

Luego de su quinto puesto en la etapa de Vancouver, Los Pumas 7’s ya tienen la mira puesta en su próximo desafío en el Circuito Mundial. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora viajará a Estados Unidos para disputar el Seven de Nueva York, que se jugará el fin de semana del 14 y 15 de marzo y marcará la última parada de la fase regular del calendario.

De cara al torneo, la organización confirmó la conformación de los grupos y el seleccionado argentino integrará el Grupo B junto a España, Fiji y Gran Bretaña. Se trata de una zona exigente para el conjunto albiceleste, que buscará cerrar de la mejor manera la etapa regular antes de las instancias decisivas del circuito.

El Grupo A, en tanto, estará compuesto por cuatro potencias del rugby reducido: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Francia, lo que anticipa una competencia muy equilibrada en el torneo que se disputará en suelo estadounidense.

En la rama femenina también quedaron definidos los grupos. En el Grupo A competirán Nueva Zelanda, Francia, Fiji y Gran Bretaña, mientras que el Grupo B estará integrado por Australia, Estados Unidos, Canadá y Japón.

Para Los Pumas 7’s, la cita en Nueva York representará una nueva oportunidad para medir fuerzas frente a algunos de los equipos más fuertes del circuito y seguir consolidando su rendimiento en una temporada en la que el seleccionado argentino se mantiene como uno de los protagonistas del rugby seven a nivel mundial.

Temas EspañaGran BretañaNueva ZelandaSudáfricaNueva YorkCircuito Mundial de SevenLos Pumas 7sEstados Unidos
