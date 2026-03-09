Los Pumas 7’s ya conocen a sus rivales para el Seven de Nueva York

Luego de su quinto puesto en la etapa de Vancouver, Los Pumas 7’s ya tienen la mira puesta en su próximo desafío en el Circuito Mundial. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora viajará a Estados Unidos para disputar el Seven de Nueva York, que se jugará el fin de semana del 14 y 15 de marzo y marcará la última parada de la fase regular del calendario.