San Martín entró en un momento incómodo justo antes de una serie de partidos determinantes

San Martín atraviesa su momento más delicado en esta temporada de la Primera Nacional. Las derrotas consecutivas frente a Gimnasia y Tiro y Atlanta no sólo frenaron el crecimiento que el equipo había insinuado semanas atrás; además dejaron al descubierto problemas futbolísticos, anímicos y estructurales que empiezan a preocupar seriamente en Bolívar y Pellegrini. Lo más inquietante para Andrés Yllana es que la caída en el rendimiento aparece justo antes de una seguidilla determinante para cerrar la primera rueda del torneo.