Mide 150 kilómetros y está bajo el agua: el impactante hallazgo de un megavolcán oculto en el océano Pacífico

Los análisis geoquímicos y de datación isotópica realizados a las muestras de roca revelan que esta estructura posee una antigüedad estimada de entre 47,9 y 26 millones de años. Semejante magnitud ha obligado a revisar los mapas geológicos globales y ha captado la atención de los máximos organismos internacionales. Instituciones de la talla de la Sociedad Geológica de Filipinas y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas han validado el hallazgo, subrayando la urgencia de continuar las investigaciones en la zona. Aunque actualmente Apolaki no registra indicios de actividad eruptiva reciente, los científicos advierten que su descomunal complejidad justifica un monitoreo constante para desentrañar los riesgos geológicos y los secretos que aún duermen en el margen oriental de Filipinas.