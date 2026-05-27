Copa Libertadores 2026: ¿Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final?
El "Xeneize" se juega su futuro internacional en una última jornada dramática en La Bombonera ante Universidad Católica. El reglamento de la CONMEBOL y el único resultado que le sirve a los dirigidos por Claudio Úbeda para meterse entre los mejores 16 de América.
Resumen para apurados
- Boca Juniors buscará este jueves en La Bombonera clasificar a octavos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica, con la única opción de ganar para avanzar de fase.
- Boca, dirigido por Úbeda y con bajas clave por suspensión y lesión, llega tras tres partidos sin ganar y se ubica tercero en el grupo, lo que obliga a conseguir la victoria.
- El partido define el futuro continental de Boca en el torneo más prestigioso de América; una eliminación prematura sería un duro golpe financiero y deportivo para el club.
La Copa Libertadores no da margen de error y Boca Juniors se encuentra ante el partido más crucial del semestre en el plano continental. Este jueves, La Bombonera será el escenario de una auténtica batalla futbolística donde el conjunto azul y oro recibirá a Universidad Católica por la sexta fecha del Grupo D. Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a esta instancia decisiva con la urgencia a flor de piel tras arrastrar una preocupante racha de tres compromisos consecutivos sin conocer la victoria, lo que ha dejado al plantel en la tercera ubicación de la zona con siete unidades.
El escenario matemático es tan directo como dramático para el dueño de casa, ya que cualquier resultado que no sea sumar de a tres significará una eliminación prematura de la competencia. Actualmente, Universidad Católica lidera el grupo con 10 puntos y Cruzeiro escolta con ocho unidades, lo que transforma al empate en un enemigo absoluto para Boca, puesto que una paridad lo dejaría fuera de los octavos de final sin importar lo que suceda en el otro enfrentamiento.
La única llave hacia la clasificación es la victoria: si el "Xeneize" logra imponerse ante su gente, igualará la línea de los "Cruzados" con 10 puntos y se apoderará del boleto a la siguiente fase gracias al criterio del desempate olímpico, haciendo valer el triunfo conseguido en territorio chileno durante la primera jornada del certamen.
Con la ausencia confirmada de piezas clave como Adam Bareiro por lesión y Santiago Ascacíbar junto a Ayrton Costa por suspensión, la responsabilidad futbolística recaerá sobre el liderazgo de Leandro Paredes en la mitad de la cancha y la frescura de Tomás Aranda en la conducción. El margen de especulación es cero para un Boca que saldrá a quemar las naves desde el primer minuto, sabiendo que ante su público se juega la última gran bala del año en el torneo más prestigioso de América.