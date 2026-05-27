Copa Libertadores 2026: ¿Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final?

La Copa Libertadores no da margen de error y Boca Juniors se encuentra ante el partido más crucial del semestre en el plano continental. Este jueves, La Bombonera será el escenario de una auténtica batalla futbolística donde el conjunto azul y oro recibirá a Universidad Católica por la sexta fecha del Grupo D. Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a esta instancia decisiva con la urgencia a flor de piel tras arrastrar una preocupante racha de tres compromisos consecutivos sin conocer la victoria, lo que ha dejado al plantel en la tercera ubicación de la zona con siete unidades.