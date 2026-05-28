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Cómo prevenir el grooming en las escuelas: la UNT lanza una diplomatura gratuita para docentes

La propuesta está dirigida a docentes, tutores y equipos de orientación educativa de todo el país. Tras una primera edición con más de 80 egresados, habrá formación sobre ciudadanía digital, consumos problemáticos y acompañamiento estudiantil.

PARA ESCUELAS EXPERIMENTALES. La capacitación será virtual, durará 90 horas y reunirá a especialistas en psicología, educación y prevención de consumos problemáticos. / GYMNASIUM UNT
PARA ESCUELAS EXPERIMENTALES. La capacitación será virtual, durará 90 horas y reunirá a especialistas en psicología, educación y prevención de consumos problemáticos. / GYMNASIUM UNT
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • La Universidad Nacional de Tucumán abre en mayo una diplomatura virtual para formar a docentes de todo el país en prevención de grooming, consumos y salud mental estudiantil.
  • Con una duración de 90 horas y modalidad online, la capacitación surge tras una primera edición con más de 80 egresados y contará con especialistas en psicología y adicciones.
  • Esta iniciativa busca brindar herramientas concretas ante conflictos no académicos en las aulas, promoviendo entornos escolares más seguros y un acompañamiento integral.
Resumen generado con IA

Las escuelas ya no enfrentan solamente problemas de aprendizaje. La ansiedad, el ciberbullying, los consumos problemáticos y las noticias falsas forman parte de las situaciones que atraviesan estudiantes y docentes todos los días. Frente a ese escenario, la Universidad Nacional de Tucumán lanzó una nueva edición de la “Diplomatura Universitaria en Formación para el Cuidado y el Bienestar Estudiantil”.

La propuesta está pensada para docentes, directivos, tutores y equipos de orientación educativa de escuelas preuniversitarias de la UNT y de otras universidades nacionales. Las clases serán virtuales y comenzarán en mayo.

La diplomatura tendrá una duración total de 90 horas y estará organizada en cuatro módulos temáticos junto a un trabajo final integrador. Entre los contenidos aparecen algunos de los temas que más preocupan hoy dentro de las instituciones educativas: ciudadanía digital, salud mental, convivencia escolar, grooming, ciberbullying y prevención de consumos problemáticos.

Un cuerpo de docentes y profesionales

Según detallaron desde la UNT, la iniciativa busca brindar herramientas concretas para acompañar las trayectorias estudiantiles y construir espacios educativos más seguros. El cuerpo docente estará integrado por profesionales de las facultades de Psicología y Filosofía y Letras de la UNT, especialistas del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA) y equipos de la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana de Tucumán.

La nueva edición llega después de una experiencia positiva en 2025, cuando 83 cursantes completaron la formación y participaron de proyectos vinculados al acompañamiento educativo y las problemáticas emergentes en las escuelas.

Uno de los ejes más fuertes de la propuesta será la ciudadanía digital. Allí se trabajarán temas relacionados con fake news, convivencia en redes sociales y prevención de riesgos online. También habrá módulos enfocados en salud mental adolescente, malestar institucional y estrategias de detección temprana frente a situaciones complejas dentro del aula.

Cómo será y cómo participar

La modalidad será a distancia, con encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas. Para docentes de la UNT la cursada será gratuita, mientras que para participantes externos tendrá un costo de $100.000, dividido en dos cuotas.

Las inscripciones ya están abiertas desde mayo y las inscripciones se realizan en: forms.gle/sXvzLpftu5dXmfLb9. La universidad prevé un cupo mínimo de 100 participantes. En un contexto donde las escuelas lidian cada vez más con conflictos que exceden lo académico, la UNT apuesta por una formación que pone el foco en el cuidado y el acompañamiento cotidiano de estudiantes.

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