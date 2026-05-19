Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada

La escena de la moda en Argentina inaugura su temporada otoño-invierno mediante una propuesta orientada a la calidez y a la expresión de la identidad individual en cada prenda. Esta flamante colección logra un equilibrio entre el bienestar cotidiano y una distinción sutil, recuperando elementos del diseño tradicional para adaptarlos con éxito a las necesidades de la vida actual. De este modo, se constituye un guardarropa funcional que permite transitar la época fría con elegancia a través de opciones aptas para diferentes momentos del día.