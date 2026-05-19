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Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada

Los suéteres y blusas son el corazón de la colección, con opciones que van desde diseños clásicos hasta cortes vanguardistas.

Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada
Oversize
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La industria textil argentina presentó las diez tendencias para el invierno 2026, enfocadas en la calidez y la identidad personal para enfrentar el frío con estilo y elegancia.
  • La colección adapta elementos tradicionales a necesidades modernas, destacando siluetas oversize, cuero marrón y denim artesanal como pilares de una propuesta funcional y urbana.
  • Estas tendencias marcan un giro hacia el bienestar y la versatilidad, consolidando una estética que equilibra el lujo con la comodidad para el mercado de la moda en el futuro cercano.
Resumen generado con IA

La escena de la moda en Argentina inaugura su temporada otoño-invierno mediante una propuesta orientada a la calidez y a la expresión de la identidad individual en cada prenda. Esta flamante colección logra un equilibrio entre el bienestar cotidiano y una distinción sutil, recuperando elementos del diseño tradicional para adaptarlos con éxito a las necesidades de la vida actual. De este modo, se constituye un guardarropa funcional que permite transitar la época fría con elegancia a través de opciones aptas para diferentes momentos del día.

Mariana Fabbiani deslumbró en los Martín Fierro de la Moda con un vestido de su abuela

Mariana Fabbiani deslumbró en los Martín Fierro de la Moda con un vestido de su abuela

Dentro de esta línea de indumentaria, los suéteres y las blusas representan el núcleo del conjunto, exhibiendo variedades que van desde los cortes clásicos hasta los de impronta vanguardista. En materia de protección exterior, los tapados y camperas aportan una amplia diversidad de estilos que aseguran el abrigo necesario sin descuidar el sentido estético. Por último, la vigencia del denim junto a los pantalones de sastrería tradicional garantiza versatilidad, favoreciendo combinaciones diversas que oscilan con facilidad entre lo relajado y lo formal.

Las 10 tendencias de invierno 2026

Siluetas oversize:

El invierno 2026 consagra a las prendas amplias como protagonistas de la moda urbana. Sweaters de gran tamaño y tejidos con volumen definen una estética donde el bienestar no sacrifica la sofisticación, permitiendo un estilo libre y consciente.

Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada Oversize

Abrigos protagonistas:

La prenda exterior se vuelve el núcleo de cada conjunto. Diseños con cuellos imponentes y hombros bien marcados, confeccionados en lanas de nivel superior, logran proyectar una imagen elegante y completa por sí solos.

Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada Abrigos

Denim trabajado:

Los pantalones vaqueros evolucionan mediante la incorporación de bordados y terminaciones artesanales. Estos acabados especiales transforman al jean en una pieza de diseño central, manteniendo su funcionalidad pero con un mayor impacto visual.

Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada Jeans bordados

Sweaters de inspiración nórdica:

Los patrones clásicos del estilo alpino regresan con texturas suaves y cortes modernos. En colores tenues, estas piezas se consolidan como elementos esenciales para el armado de looks femeninos y confortables durante el día a día.

Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada Sweaters

Retorno del tiro bajo:

Esta tendencia vuelve a las pasarelas con un enfoque refinado y pulcro. Su diseño actual busca un equilibrio visual que estilice la figura, conectando referencias históricas con las exigencias de la moda contemporánea.

Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada Tiro bajo
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