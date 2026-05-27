Seguridad

Quién era Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que encontraron muerta en Bariloche

El Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias de la muerte.

Quién era Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que encontraron muerta en Bariloche
Quién era Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que encontraron muerta en Bariloche
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hallaron muerta a Ana Lía Corte, de 52 años, en un barranco de Bariloche este martes, tras tres semanas de búsqueda. La Justicia investiga las circunstancias de su fallecimiento.
  • La víctima, profesora de yoga, padecía problemas de salud mental bajo tratamiento psiquiátrico desde 2019. Su esposo reportó que recientemente había sufrido una recaída depresiva.
  • El Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia para determinar la causa del deceso, mientras la Justicia reconstruye sus últimas horas. El caso genera gran conmoción social.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Ana Lía Corte tuvo el peor desenlace. Este martes, las autoridades confirmaron que los restos humanos hallados en un barranco de la zona de La Barda, al sur de Bariloche, pertenecían a la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde el pasado 8 de mayo.

El hallazgo generó conmoción en la ciudad rionegrina y ahora la investigación quedó en manos de la Justicia, mientras el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias de la muerte.

La dolorosa despedida de la familia de Ana Lía Corte, la mujer encontrada muerta en Bariloche

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Dónde encontraron el cuerpo de Ana Lía Corte

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el cuerpo fue encontrado descuartizado en un barranco ubicado en el sector sur de Bariloche. El operativo se desarrolló durante la tarde del martes y permitió confirmar la identidad de la víctima tras varios días de incertidumbre.

Desde el inicio de la búsqueda, familiares, amigos y equipos de rescate habían desplegado distintos rastrillajes para intentar localizarla.

Quién era Ana Lía Corte

Ana Lía Corte tenía 52 años y era reconocida por su vínculo con las actividades al aire libre y el bienestar físico. De acuerdo con el relato de sus allegados, practicaba trekking y esquí, además de desempeñarse como profesora de yoga.

Durante los últimos 26 años compartió su vida con el brasileño Milton Marques, su esposo, con quien tenía un hijo de 12 años.

La desaparición había generado una fuerte preocupación entre familiares y conocidos, especialmente porque existían antecedentes relacionados con problemas de salud mental.

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

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El comunicado de su esposo

Días después de la desaparición, Milton Marques difundió un comunicado en el que explicó que Ana Lía atravesaba un tratamiento psiquiátrico desde 2019.

“Sus problemas comenzaron en el año 2019, momento en que fue diagnosticada y medicada”, expresó.

Además, recordó que no era la primera vez que desaparecía. En 2021, durante las restricciones por la pandemia, Ana Lía salió de su casa en medio de una intensa lluvia y fue encontrada horas después en una playa con un cuadro de hipotermia.

“Desde el 2021 a la fecha Ana ha transitado momentos muy estables y alegres en familia”, señaló el hombre, aunque indicó que durante el último mes había vuelto a presentar episodios de insomnio y depresión, motivo por el cual los médicos decidieron aumentar la medicación.

La investigación continúa

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, la Justicia busca reconstruir las últimas horas de Ana Lía Corte para determinar qué ocurrió desde el momento de su desaparición hasta el hallazgo del cuerpo.

El caso provocó un fuerte impacto en Bariloche y mantiene en alerta a las autoridades judiciales y policiales, que trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

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