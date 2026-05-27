Seguridad

La dolorosa despedida de la familia de Ana Lía Corte, la mujer encontrada muerta en Bariloche

La mujer de 52 años fue hallada en un barranco, tres semanas después de su desaparición.

DESGARRADOR. Las familia no encuentra consuelo ante la muerte de Ana Lía Corte.
DESGARRADOR. Las familia no encuentra consuelo ante la muerte de Ana Lía Corte. FOTO TOMADA DE TN.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hallan sin vida a Ana Lía Corte, de 52 años, en un barranco de Bariloche tras tres semanas de búsqueda, confirmaron fuentes judiciales y familiares de la víctima.
  • La mujer desapareció el 8 de mayo en el barrio Melipal. Tras una intensa búsqueda comunitaria de tres semanas, su cuerpo fue localizado en un barranco de la zona de La Barda.
  • El Ministerio Público Fiscal avanza con la autopsia en la morgue del hospital zonal para determinar científicamente las causas del deceso de Ana Lía Corte.
Resumen generado con IA

El desgarrador desenlace de la búsqueda de Ana Lía Corte ha conmovido profundamente a la comunidad de Bariloche. Luego de casi tres semanas de intensa incertidumbre, la mujer de 52 años fue hallada sin vida en un barranco de la zona de La Barda, al sur de la ciudad. Tras la confirmación del trágico hallazgo, sus seres queridos canalizaron su inmenso dolor a través de las redes sociales, rindiéndole sentidos homenajes que reflejan el vacío que deja su partida.

Su prima, Cecilia Corte, la recordó con una postal familiar y un mensaje que resalta su calidez humana: “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”.

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

En sus palabras, también dejó entrever el sufrimiento que Ana Lía atravesaba y los proyectos que quedaron truncos. “Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer. Me quedó con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad“, añadió con profunda emoción.

Por su parte, su esposo, Milton Marques, eligió expresar su gratitud hacia la comunidad que se movilizó desde el pasado 8 de mayo, cuando la mujer fue vista por última vez en el barrio Melipal. “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lia. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, manifestó. Posteriormente, le dedicó un último adiós a su compañera: “A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.

Intensa búsqueda en Bariloche por Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida

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 Asimismo, la plataforma en las redes que se había montado para difundir su búsqueda cerró su ciclo con una imagen de Ana Lía Corte celebrando la vida: “Adiós Anita, así te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita”. Mientras la familia transita este duelo, el Ministerio Público Fiscal avanza con la autopsia en la morgue del hospital zonal para determinar científicamente las causas del deceso en Bariloche.

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