La dolorosa despedida de la familia de Ana Lía Corte, la mujer encontrada muerta en Bariloche

Por su parte, su esposo, Milton Marques, eligió expresar su gratitud hacia la comunidad que se movilizó desde el pasado 8 de mayo, cuando la mujer fue vista por última vez en el barrio Melipal. “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lia. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, manifestó. Posteriormente, le dedicó un último adiós a su compañera: “A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.