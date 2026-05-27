A todo o nada en La Bombonera: Boca se juega la clasificación a octavos ante Universidad Católica
El "Xeneize" llega a la última fecha obligado a ganar para seguir en la Copa Libertadores. Con un equipo diezmado por suspensiones y lesiones, los dirigidos por Claudio Úbeda recibirán a un conjunto chileno que avanzará de fase con solo rescatar un empate en Buenos Aires.
Resumen para apurados
- Boca Juniors buscará clasificar a octavos de la Copa Libertadores este jueves a las 21:30 en La Bombonera frente a Universidad Católica, con la obligación de ganar para avanzar.
- El DT Claudio Úbeda armará un equipo diezmado por lesiones y suspensiones frente a un rival chileno que clasifica con un empate y no planea especular en Buenos Aires.
- Un triunfo salvará el semestre internacional de Boca Juniors, mientras que un empate o una derrota decretará una eliminación dolorosa que profundizará la crisis deportiva.
La suerte de Boca Juniors en la Copa Libertadores se definirá en un único e impostergable compromiso. Este jueves, a partir de las 21:30, el club de la Ribera intentará cortar una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria para salvar el semestre de manera internacional. Actualmente, el conjunto argentino se ubica en la tercera posición de la zona con siete unidades, quedando a un punto de Cruzeiro y a tres de su rival de turno.
Debido al triunfo obtenido en territorio trasandino hace casi dos meses, una victoria igualará la línea de la Universidad Católica y le otorgará a Boca el pase a octavos por el criterio de desempate olímpico. Sin embargo, la paridad o la derrota significarán la eliminación inmediata, lo que agrava la presión tras el polémico empate reciente ante Cruzeiro, donde los futbolistas azul y oro terminaron protestando de forma airada por dos manos controversiales en el tiempo de descuento. El arbitraje de este choque crucial estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán.
Un rompecabezas para Úbeda ante un rival que no viene a especular
Para este armado definitivo, el entrenador Claudio Úbeda deberá lidiar con una gran cantidad de bajas en su estructura titular. En la línea defensiva, Marco Pellegrino ingresará en reemplazo del sancionado Ayrton Costa, acompañando a Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco por delante del arquero Leandro Brey. En la mitad de la cancha, Ander Herrera reaparecerá en la alineación inicial en el lugar de Tomás Belmonte, compartiendo la contención junto a Milton Delgado y Leandro Paredes. En el ataque, Tomás Aranda asumirá el rol de enganche para abastecer a Milton Giménez y Exequiel Zeballos, quien podría disputar su último encuentro en el club ante las molestias físicas que arrastra el uruguayo Miguel Merentiel, a quien esperarán hasta último momento. Las ausencias notables se completan con la lesión de Adam Bareiro y la suspensión de Santiago Ascacíbar.
Por su parte, Universidad Católica arriba a la Capital Federal con la tranquilidad de saber que cuenta con ventaja matemática para asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen. Bajo la conducción técnica de Daniel Garnero, el elenco de los "Cruzados" ostentaba un invicto de seis compromisos antes de ceder el clásico del fin de semana frente a Colo Colo, siendo justamente Boca el único rival capaz de vencerlos en lo que va de la competencia internacional. La escuadra chilena sufrirá la baja de última hora de Juan Francisco Rossel debido a una intervención ocular de urgencia. A pesar de tener el viento a favor con el empate, el experimentado volante Fernando Zuqui dejó en claro la ambición del plantel al declarar públicamente que la estrategia de juego no se enfocará en cuidar el resultado, sino en adueñarse de los tres puntos en la mítica Bombonera.
Las probables formaciones:
Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.