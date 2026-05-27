DeportesFútbol

A todo o nada en La Bombonera: Boca se juega la clasificación a octavos ante Universidad Católica

El "Xeneize" llega a la última fecha obligado a ganar para seguir en la Copa Libertadores. Con un equipo diezmado por suspensiones y lesiones, los dirigidos por Claudio Úbeda recibirán a un conjunto chileno que avanzará de fase con solo rescatar un empate en Buenos Aires.

A todo o nada en La Bombonera: Boca se juega la clasificación a octavos ante Universidad Católica
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors buscará clasificar a octavos de la Copa Libertadores este jueves a las 21:30 en La Bombonera frente a Universidad Católica, con la obligación de ganar para avanzar.
  • El DT Claudio Úbeda armará un equipo diezmado por lesiones y suspensiones frente a un rival chileno que clasifica con un empate y no planea especular en Buenos Aires.
  • Un triunfo salvará el semestre internacional de Boca Juniors, mientras que un empate o una derrota decretará una eliminación dolorosa que profundizará la crisis deportiva.
Resumen generado con IA

La suerte de Boca Juniors en la Copa Libertadores se definirá en un único e impostergable compromiso. Este jueves, a partir de las 21:30, el club de la Ribera intentará cortar una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria para salvar el semestre de manera internacional. Actualmente, el conjunto argentino se ubica en la tercera posición de la zona con siete unidades, quedando a un punto de Cruzeiro y a tres de su rival de turno.

Debido al triunfo obtenido en territorio trasandino hace casi dos meses, una victoria igualará la línea de la Universidad Católica y le otorgará a Boca el pase a octavos por el criterio de desempate olímpico. Sin embargo, la paridad o la derrota significarán la eliminación inmediata, lo que agrava la presión tras el polémico empate reciente ante Cruzeiro, donde los futbolistas azul y oro terminaron protestando de forma airada por dos manos controversiales en el tiempo de descuento. El arbitraje de este choque crucial estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán.

Un rompecabezas para Úbeda ante un rival que no viene a especular

Para este armado definitivo, el entrenador Claudio Úbeda deberá lidiar con una gran cantidad de bajas en su estructura titular. En la línea defensiva, Marco Pellegrino ingresará en reemplazo del sancionado Ayrton Costa, acompañando a Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco por delante del arquero Leandro Brey. En la mitad de la cancha, Ander Herrera reaparecerá en la alineación inicial en el lugar de Tomás Belmonte, compartiendo la contención junto a Milton Delgado y Leandro Paredes. En el ataque, Tomás Aranda asumirá el rol de enganche para abastecer a Milton Giménez y Exequiel Zeballos, quien podría disputar su último encuentro en el club ante las molestias físicas que arrastra el uruguayo Miguel Merentiel, a quien esperarán hasta último momento. Las ausencias notables se completan con la lesión de Adam Bareiro y la suspensión de Santiago Ascacíbar.

Por su parte, Universidad Católica arriba a la Capital Federal con la tranquilidad de saber que cuenta con ventaja matemática para asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen. Bajo la conducción técnica de Daniel Garnero, el elenco de los "Cruzados" ostentaba un invicto de seis compromisos antes de ceder el clásico del fin de semana frente a Colo Colo, siendo justamente Boca el único rival capaz de vencerlos en lo que va de la competencia internacional. La escuadra chilena sufrirá la baja de última hora de Juan Francisco Rossel debido a una intervención ocular de urgencia. A pesar de tener el viento a favor con el empate, el experimentado volante Fernando Zuqui dejó en claro la ambición del plantel al declarar públicamente que la estrategia de juego no se enfocará en cuidar el resultado, sino en adueñarse de los tres puntos en la mítica Bombonera.

Las probables formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsChileCopa Libertadores de América 2015Cruzeiro Esporte ClubeArgentinaClaudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

Por qué Argentina quedó mejor parada que casi todas las selecciones del Mundial 2026

Por qué Argentina quedó mejor parada que casi todas las selecciones del Mundial 2026

El plan de Falcioni y la exigente hoja de ruta de Atlético Tucumán para el segundo semestre

El plan de Falcioni y la exigente hoja de ruta de Atlético Tucumán para el segundo semestre

Lo más popular
Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada
1

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero
2

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá
3

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani
4

UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona
5

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona

Ranking notas premium
Tucumán desapareció en el mapa de Milei
1

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
2

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
4

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
5

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Más Noticias
UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani

UNT: la Justicia rechazó la demanda de Cabrera y Abdala, pero sigue suspendida la candidatura de Pagani

Se conoció el explosivo informe de Yael Falcón Pérez contra Eduardo Coudet tras la final entre River y Belgrano

Se conoció el explosivo informe de Yael Falcón Pérez contra Eduardo Coudet tras la final entre River y Belgrano

Franco Colapinto cumple 23 años y recibió un saludo especial de la Fórmula 1 y Alpine

Franco Colapinto cumple 23 años y recibió un saludo especial de la Fórmula 1 y Alpine

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

Tres para una fórmula peronista

Tres para una fórmula peronista

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Comentarios