A todo o nada en La Bombonera: Boca se juega la clasificación a octavos ante Universidad Católica

Por su parte, Universidad Católica arriba a la Capital Federal con la tranquilidad de saber que cuenta con ventaja matemática para asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen. Bajo la conducción técnica de Daniel Garnero, el elenco de los "Cruzados" ostentaba un invicto de seis compromisos antes de ceder el clásico del fin de semana frente a Colo Colo, siendo justamente Boca el único rival capaz de vencerlos en lo que va de la competencia internacional. La escuadra chilena sufrirá la baja de última hora de Juan Francisco Rossel debido a una intervención ocular de urgencia. A pesar de tener el viento a favor con el empate, el experimentado volante Fernando Zuqui dejó en claro la ambición del plantel al declarar públicamente que la estrategia de juego no se enfocará en cuidar el resultado, sino en adueñarse de los tres puntos en la mítica Bombonera.