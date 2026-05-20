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El escenario de Boca en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para avanzar a octavos

El equipo de Claudio Úbeda no pudo sostener la ventaja en la Bombonera y definirá su futuro ante Universidad Católica.

El escenario de Boca en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para avanzar a octavos
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors empató 1-1 con Cruzeiro en La Bombonera por la Copa Libertadores y deberá vencer a Universidad Católica en la última fecha para clasificar a octavos de final.
  • Al no sostener la ventaja ante Cruzeiro, el equipo de Claudio Úbeda definirá su pase de local ante el club chileno, manteniendo la ventaja de depender de sí mismo para avanzar.
  • El próximo duelo será una final clave: una victoria asegura la clasificación a octavos, mientras que una derrota consumaría una eliminación histórica y prematura para Boca.
Resumen generado con IA

Boca empató 1-1 frente a Cruzeiro en la Bombonera y dejó escapar una oportunidad clave para acomodarse en el Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Claudio Úbeda no pudo sostener la ventaja y ahora definirá su clasificación a los octavos de final en la última fecha.

Más allá de la bronca por las polémicas arbitrales y el gol anulado a Miguel Merentiel, el "Xeneize" todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda.

Qué necesita Boca para clasificar

La ecuación es simple: Boca clasificará a los octavos de final si derrota a Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos.

El conjunto argentino recibirá al equipo chileno en la Bombonera y, en caso de ganar, sellará su pasaje sin depender de ningún otro resultado del grupo.

Incluso si ambos terminan igualados en puntos, Boca tiene ventaja en el desempate por los enfrentamientos entre sí, un detalle que puede resultar decisivo en la definición.

El resultado que puede cambiar el panorama

Antes de la última jornada todavía resta disputarse el encuentro entre Universidad Católica y Barcelona, que se jugará este jueves en Chile.

Ese resultado terminará de definir cómo llegará cada equipo a la fecha final y cuáles serán las combinaciones posibles dentro del Grupo D.

Por ahora, Boca continúa con chances concretas de avanzar, aunque el empate frente a Cruzeiro le quitó margen de error y aumentó la presión de cara al cierre de la fase de grupos.

Qué pasa si Boca pierde

El peor escenario para el "Xeneize" sería una derrota frente a Universidad Católica.

En ese caso, Boca quedaría con siete puntos y podría ser superado por todos sus rivales, lo que significaría una eliminación temprana de la Copa Libertadores.

Por eso, el partido en la Bombonera aparece como una verdadera final para el equipo de Úbeda, que buscará evitar otro golpe deportivo en una temporada marcada por la irregularidad y las polémicas.

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