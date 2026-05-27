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Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre por un acuerdo millonario con Gucci

La escudería de Franco Colapinto tendrá una nueva identidad desde 2027 tras sellar una alianza histórica con la marca italiana.

ACUERDO. Alpine firmó un contrato con Gucci y cambiará su nombre en la Fórmula 1.
ACUERDO. Alpine firmó un contrato con Gucci y cambiará su nombre en la Fórmula 1.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Alpine anunció un acuerdo con Gucci para renombrarse como Gucci Racing Alpine Formula One Team desde 2027 en la Fórmula 1, buscando fusionar automovilismo y lujo.
  • Con una inversión de hasta 60 millones de dólares anuales, el equipo adoptará tonos negro y dorado, siendo la primera vez que una firma de lujo lidera el patrocinio en la F1.
  • Esta alianza busca reposicionar a Alpine, con Franco Colapinto como protagonista, y lanzará la plataforma Gucci Racing para desarrollar productos exclusivos y experiencias premium.
Resumen generado con IA

La Formula 1 se prepara para vivir uno de los cambios comerciales más impactantes de los últimos años. Alpine confirmó un acuerdo estratégico con Gucci y, a partir de 2027, la escudería en la que compite Franco Colapinto tendrá una nueva identidad dentro de la máxima categoría.

El equipo pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team, en una alianza inédita para la F1: será la primera vez que una casa de moda de lujo ocupe el rol de patrocinador principal de una escudería.

La transformación no será solamente nominal. La marca italiana tendrá presencia central en los autos, la ropa del equipo y toda la identidad visual de la estructura con sede en Enstone. Según trascendió en medios especializados europeos, el tradicional diseño azul de Alpine continuará formando parte de la esencia del equipo, aunque el negro y el dorado pasarán a dominar buena parte de la estética, desplazando el rosa que durante las últimas temporadas estuvo asociado al sponsor BWT.

También fue presentado un nuevo logo de Gucci Racing, que incorpora elementos característicos del histórico monograma de la firma italiana.

El acuerdo marca un movimiento estratégico fuerte tanto para Alpine como para Gucci. La intención es fusionar el universo del automovilismo con el lujo y el lifestyle global, un fenómeno que la Fórmula 1 viene explotando cada vez más fuerte desde su expansión comercial y mediática de los últimos años.

De hecho, ambas compañías impulsarán una nueva plataforma llamada Gucci Racing, orientada a desarrollar experiencias premium, productos exclusivos y contenido vinculado al deporte motor.

SONRISAS. Flavio Briatore y Francesca Bellettini, CEO de Gucci, posan tras rubricar el acuerdo. SONRISAS. Flavio Briatore y Francesca Bellettini, CEO de Gucci, posan tras rubricar el acuerdo.

“Esta alianza escribe un nuevo capítulo para nuestra marca”, explicó Francesca Bellettini, CEO de Gucci. “Nos convierte en la primera casa de moda de lujo en asumir este rol en la Fórmula 1 y refleja la ambición global que tenemos”, agregó.

Briatore mostró su satisfacción por el acuerdo entre Alpine y Gucci

Por el lado de Alpine, Flavio Briatore también destacó el impacto mundial del convenio. “Es un orgullo asociarnos con una marca tan prestigiosa. Esta alianza abre posibilidades enormes para ambas partes”, sostuvo el asesor ejecutivo de la escudería.

La noticia además tiene un fuerte componente argentino. El proyecto deportivo seguirá teniendo como uno de sus grandes protagonistas a Colapinto, quien compartirá equipo con Pierre Gasly en una etapa que promete reposicionar completamente a Alpine dentro de la Fórmula 1.

Según medios europeos, el acuerdo entre Gucci y Alpine sería plurianual y rondaría entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, una cifra que confirma la magnitud del desembarco de la firma italiana en la máxima categoría.

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