Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre por un acuerdo millonario con Gucci

La transformación no será solamente nominal. La marca italiana tendrá presencia central en los autos, la ropa del equipo y toda la identidad visual de la estructura con sede en Enstone. Según trascendió en medios especializados europeos, el tradicional diseño azul de Alpine continuará formando parte de la esencia del equipo, aunque el negro y el dorado pasarán a dominar buena parte de la estética, desplazando el rosa que durante las últimas temporadas estuvo asociado al sponsor BWT.