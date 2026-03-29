¿Tenés este billete de $20? Podés venderlo por más de $100.000

Encontrar billetes de baja denominación resulta cada vez más extraño. Su valor nominal dejó de existir, sin embargo, para coleccionistas y especialistas, estas piezas representan un verdadero tesoro con mucho valor.
Plataformas de venta online y publicaciones de numismática señalan que un ejemplar de $20 puede transformarse en una oportunidad financiera inesperada. Muchos de estos billetes permanecen olvidados en cajones o viejas billeteras, ignorando que el mercado de coleccionistas ofrece recompensas importantes por ejemplares con características específicas.
Qué tiene de especial el billete de $20 buscado
No todas las unidades de $20 valen lo mismo, pero hay una edición que se destaca entre todas: la imagen de Juan Manuel de Rosas. Este diseño, que circuló a fines de los años noventa y principios de los 2000, se convirtió en uno de los más solicitados entre aficionados a la numismática.
La más buscada es la edición correspondiente a los años 1998 y 2003. Si el papel moneda se encuentra en excelente estado o presenta alguna anomalía de impresión, el interés aumenta de manera considerable.
Los expertos buscan detalles únicos, y en el caso de los de $20, el atractivo que los distingue es que la palabra "Pesos" aparece traspasada al reverso. Este defecto, generado en el proceso de fabricación, es una de las fallas más inusuales detectadas en la serie emitida con la imagen del gobernador bonaerense.
La rareza de esta imperfección es lo que eleva su precio en el mercado de coleccionistas. Cuanto más evidente sea el desliz y mejor sea el estado de conservación de la unidad, mayor será su valor. Algunos ejemplares llegan a venderse por más de $100.000 debido a este error de producción.
Lo que debés saber para vender
Los conocedores recomiendan analizar cuidadosamente cada emisión antes de ofrecerla en venta, ya que pequeños detalles pueden marcar la diferencia en su cotización. Además, resulta fundamental informarse antes de realizar la oferta. Una tasación profesional puede evitar que una persona se desprenda de un activo valioso por un precio muy inferior al real.
Hoy existen múltiples canales donde se comercializan estos objetos antiguos. Plataformas generalistas como Mercado Libre conviven con grupos específicos en Facebook, foros especializados y casas de subastas digitales. Además, se organizan encuentros presenciales y ferias donde peritos evalúan los artículos. En esos espacios, los $20 suelen aparecer como protagonistas inesperados.