¿Tenés este billete de $20? Podés venderlo por más de $100.000

Qué tiene de especial el billete de $20 buscado

No todas las unidades de $20 valen lo mismo, pero hay una edición que se destaca entre todas: la imagen de Juan Manuel de Rosas. Este diseño, que circuló a fines de los años noventa y principios de los 2000, se convirtió en uno de los más solicitados entre aficionados a la numismática.