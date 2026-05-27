La capital latinoamericana que se hunde 40 centímetros por año y preocupa a los expertos

Un error histórico y amenazas medioambientales hunden 40 centímetros al año a uno de los centros políticos, económicos y culturales más importantes de América Latina. El suelo de la Ciudad de México cede ante los efectos de una decisión centenaria y de los usos que se le da a este asentamiento en la actualidad. El pronóstico, para los expertos, es irremediable y las consecuencias ya pueden señalarse en la actualidad.