Gustavo Costas descartó volcarse a la política de Racing y ratificó que seguirá dirigiendo
Tras la viralización de un video junto a miembros de la oposición, el exentrenador de la "Academia" aclaró en sus redes sociales que no planea involucrarse en la vida institucional del club en lo inmediato. Además, confirmó que buscará un nuevo proyecto como DT y dejó un mensaje de aliento para el plantel.
Resumen para apurados
- Gustavo Costas descartó entrar a la política de Racing y ratificó que seguirá dirigiendo, tras viralizarse un video suyo con opositores luego de su desvinculación del club.
- La aclaración surge tras difundirse un video del DT cenando con referentes de la oposición, donde hubo cánticos contra el presidente Milito en los que Costas no participó.
- El DT buscará un nuevo proyecto profesional mientras Racing inicia su reestructuración para el Torneo Clausura y la Copa Argentina, evidenciando la distancia con la directiva.
La convulsionada salida de Gustavo Costas de Racing Club sumó un capítulo de alta repercusión mediática luego de que se difundieran imágenes del director técnico cenando con personas vinculadas a la oposición de la institución de Avellaneda. En dicha reunión se llegaron a entonar cánticos contra el actual presidente de la entidad, Diego Milito, aunque se constató que el entrenador no se sumó a los mismos. Ante las diversas especulaciones surgidas que deslizaban su desembarco en la vida partidaria del club, Costas utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente cualquier intención actual de dedicarse a la política interna, argumentando que su presencia allí respondió únicamente a su costumbre histórica de compartir momentos con los hinchas que lo invitan.
Su futuro profesional y el mensaje al plantel
En su descargo público, el técnico campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa ratificó que su futuro cercano continuará ligado estrictamente a la conducción técnica en el ámbito del fútbol profesional. Al respecto, reveló que durante los últimos meses de su gestión al frente de la Academia desestimó diversas propuestas laborales debido a su deseo de permanecer en el cargo. Asimismo, Costas aprovechó la publicación para realizar una mención especial hacia sus antiguos dirigidos, a quienes no había nombrado en su posteo inicial de despedida, deseándoles el mayor de los éxitos para cumplir los objetivos deportivos que quedaron pendientes para este 2026.
El horizonte de la Academia tras la salida del DT
La desvinculación del histórico referente, quien comandó al equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores y peleó el Torneo Clausura del año pasado, se produce en un escenario de reestructuración para Racing. Tras haber quedado eliminado en la Copa Sudamericana, el plantel deberá focalizar sus esfuerzos en el próximo Torneo Clausura. La competencia más inmediata para el equipo será este domingo, cuando enfrente a Defensa y Justicia en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. Al igual que en su primera declaración tras el despido, llamó la atención que Costas evitara realizar cualquier tipo de mención o agradecimiento hacia la comisión directiva del club, cerrando su mensaje con un fuerte voto de fidelidad hacia el hincha.