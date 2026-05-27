Gustavo Costas descartó volcarse a la política de Racing y ratificó que seguirá dirigiendo

La desvinculación del histórico referente, quien comandó al equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores y peleó el Torneo Clausura del año pasado, se produce en un escenario de reestructuración para Racing. Tras haber quedado eliminado en la Copa Sudamericana, el plantel deberá focalizar sus esfuerzos en el próximo Torneo Clausura. La competencia más inmediata para el equipo será este domingo, cuando enfrente a Defensa y Justicia en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. Al igual que en su primera declaración tras el despido, llamó la atención que Costas evitara realizar cualquier tipo de mención o agradecimiento hacia la comisión directiva del club, cerrando su mensaje con un fuerte voto de fidelidad hacia el hincha.