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Cómo eran las casas de los famosos antes del éxito y dónde viven ahora

De Eminem a Taylor Swift, una recopilación mostró cómo eran las casas de distintas celebridades antes de alcanzar la fama y las impactantes mansiones en las que viven actualmente tras convertirse en estrellas internacionales.

Del barrio a las mansiones: cómo cambiaron las casas de estas celebridades
Del barrio a las mansiones: cómo cambiaron las casas de estas celebridades
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Una recopilación de Bored Panda difundió cómo eran las casas de infancia de famosos como Eminem y Taylor Swift antes de alcanzar la fama y sus actuales mansiones millonarias.
  • Las imágenes comparan los orígenes humildes y barrios comunes de figuras como Rihanna, Beyoncé y Selena Gomez con las propiedades de lujo extremo donde viven en el presente.
  • Este informe resalta el impacto del éxito global en el patrimonio de los artistas, mostrando que la movilidad social y el ascenso económico son posibles desde la modestia.
Resumen generado con IA

El éxito y la fama suelen mostrar a las celebridades rodeadas de lujos, propiedades millonarias y estilos de vida inalcanzables. Sin embargo, muchas de las figuras más conocidas de la música y el espectáculo tuvieron orígenes mucho más modestos antes de convertirse en estrellas internacionales.

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Una recopilación realizada por Bored Panda comparó cómo eran las viviendas de infancia de distintos artistas y cómo viven actualmente, dejando en evidencia el enorme cambio que experimentaron con el paso de los años. 

  • Eminem
Eminem Eminem
  • Rihanna
Casas de Rihanna Casas de Rihanna
  • Selena Gomez
Casas de Selena Gómez Casas de Selena Gómez
  • Michael Jackson
Las casas de Michael Jackson Las casas de Michael Jackson
  • Taylor Swift
Las casas deTaylor Swift Las casas deTaylor Swift
  • Beyoncé
Las casas de Beyoncé Las casas de Beyoncé
  • Miley Cyrus
Las casas de Miley Cyrus Las casas de Miley Cyrus

Las historias de estas figuras muestran que muchas de las celebridades más exitosas del mundo comenzaron sus vidas lejos de los lujos y las mansiones. Antes de la fama internacional, crecieron en barrios comunes, casas familiares modestas y contextos muy distintos a los que hoy reflejan sus millonarias propiedades.

Temas Miley CyrusSelena GomezRihannaBeyoncéMichael JacksonTaylor Swift
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