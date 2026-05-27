Cómo eran las casas de los famosos antes del éxito y dónde viven ahora

Resumen para apurados
- Una recopilación de Bored Panda difundió cómo eran las casas de infancia de famosos como Eminem y Taylor Swift antes de alcanzar la fama y sus actuales mansiones millonarias.
- Las imágenes comparan los orígenes humildes y barrios comunes de figuras como Rihanna, Beyoncé y Selena Gomez con las propiedades de lujo extremo donde viven en el presente.
- Este informe resalta el impacto del éxito global en el patrimonio de los artistas, mostrando que la movilidad social y el ascenso económico son posibles desde la modestia.
El éxito y la fama suelen mostrar a las celebridades rodeadas de lujos, propiedades millonarias y estilos de vida inalcanzables. Sin embargo, muchas de las figuras más conocidas de la música y el espectáculo tuvieron orígenes mucho más modestos antes de convertirse en estrellas internacionales.
Una recopilación realizada por Bored Panda comparó cómo eran las viviendas de infancia de distintos artistas y cómo viven actualmente, dejando en evidencia el enorme cambio que experimentaron con el paso de los años.
- Eminem
- Rihanna
- Selena Gomez
- Michael Jackson
- Taylor Swift
- Beyoncé
- Miley Cyrus
Las historias de estas figuras muestran que muchas de las celebridades más exitosas del mundo comenzaron sus vidas lejos de los lujos y las mansiones. Antes de la fama internacional, crecieron en barrios comunes, casas familiares modestas y contextos muy distintos a los que hoy reflejan sus millonarias propiedades.