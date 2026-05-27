Docentes anunciaron un paro nacional de 24 horas en universidades públicas para este viernes

La medida se definió poco después de que estudiantes decidieran tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA, por la falta de recursos. “Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Fedun en un comunicado.