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Cómo reconocer un "mini ACV" a tiempo y cuándo acudir urgente al médico

Reconocer las secuelas de estos trastornos puede determinar la necesidad de recibir atención especializada para mejorar la calidad de vida de los pacienes afectados.

Cómo reconocer un mini ACV a tiempo y cuándo acudir urgente al médico
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Investigaciones de universidades de Dinamarca y EE. UU. revelaron que los "mini ACV" provocan un deterioro cognitivo y psicológico grave a largo plazo similar al de un ictus común.
  • Los estudios asocian estos ataques con fatiga prolongada, depresión y ansiedad previas, y muestran que el daño cognitivo tras cinco años no depende de la edad del paciente.
  • Los especialistas recomiendan un seguimiento médico integral tras el episodio para identificar secuelas tempranas y asegurar tratamientos que mejoren la calidad de vida.
Resumen generado con IA

Los ataques isquémicos transitorios son mini derrames cerebrales que aparecen y desaparecen, según Medline Plus, la plataforma de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. La diferencia respecto a un accidente cerebrovascular, con el que suele compararse, radica en la duración y la gravedad de los síntomas que produce cada uno.

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Dos estudios realizados por diferentes universidades explicaron las causas y las consecuencias que puede tener un AIT o “mini ACV”. Se reconocieron consecuencias neuropsicológicas que pueden manifestarse a largo plazo en las personas que tuvieron un episodio en algún momento de su vida.

"Mini ACV" y síntomas psicológicos

Un síntoma reconocido por la Universidad de Aalborg, Dinamarca, fue la fatiga prolongada que podía extenderse hasta un año antes de padecer un AIT. En el estudio se evaluaron 354 pacientes de 70 años en promedio. Más del 50% de ellos mostraron cansancio general o agotamiento mental.

Por otra parte, se identificaron otros dos síntomas que podrían anticipar un “mini ACV”. La depresión y la ansiedad se registraron como patologías dos veces más comunes entre quienes presentaban fatiga prolongada.

En consecuencia, los especialistas sugieren dar una atención integral a estas condiciones psicológicas luego de padecer un ataque isquémico transitorio. Un seguimiento en las semanas posteriores al episodio podría ayudar a identificar a quienes necesiten una atención especializada para mejorar su calidad de vida.

Deterioro cognitivo después de un “mini ACV”

En un estudio paralelo realizado por la Universidad de Alabama en Birmingham se reconoció que el deterioro cognitivo de los pacientes que padecen un AIT es comparable con el de las personas que padecen un ictus completo. El “mini ACV” es considerado un ictus “a media”.

Como resultado del estudio, se descubrió que el deterioro cognitivo cinco años después de padecer un AIT es comparable con el de quienes atraviesan un ictus. Este fenómeno no se relacionó a factores demográficos, enfermedades crónicas o al envejecimiento, sino al AIT.

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