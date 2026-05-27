Elegí un chocolate y conocé cuál es tu mayor fortaleza, según este test psicológico

Si lo tuyo es el chocolate blanco, sos una persona tranquila, serena, inteligente, valiente y con una gran fuerza de voluntad. Te encanta hacer bien tu trabajo y no te preocupas en exceso por los resultados, ya que sabes que siempre das lo mejor de vos. Por otro lado, también es destacable que sos un amigo de lo más cariñoso y tierno, así como también sabes hacer que tu pareja y tus familiares se sientan especiales a tu lado. Te gusta todo lo tradicional y, la verdad, es que te gusta poco cuando llegan cosas a tu vida que rompen con ello. Por no decir que tener una rutina hace que te sientas equilibrado y seguro, por lo que odias cuando te la rompen.