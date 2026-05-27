Franco Colapinto cumple 23 años y recibió un saludo especial de la Fórmula 1 y Alpine

Resumen para apurados
- El piloto argentino Franco Colapinto celebró sus 23 años este 27 de mayo recibiendo saludos de la Fórmula 1 y Alpine por su destacado desempeño en la máxima categoría del motor.
- Los saludos coinciden con el gran momento del piloto de Pilar, quien recientemente logró un histórico sexto puesto en el GP de Canadá tras haber cumplido una gran labor en Miami.
- Con solo 23 años, Colapinto se consolida como la gran promesa del automovilismo argentino, proyectando un futuro de constante crecimiento y protagonismo en la F1 hacia 2026.
Franco Colapinto celebra este miércoles su cumpleaños número 23 en medio de uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El piloto argentino recibió saludos especiales tanto de la Formula One como de Alpine F1 Team, que destacaron su crecimiento en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Las cuentas oficiales de la Fórmula 1 compartieron un mensaje dedicado al joven de Pilar, acompañado por un tono de entusiasmo sobre su presente y futuro en la categoría. “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños”, publicaron en redes sociales.
Además del saludo, la categoría sorprendió a los fanáticos del piloto argentino con una promoción especial que incluyó un descuento del 10 % en la compra de indumentaria oficial a través de la tienda de la F1.
El gran presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Por su parte, Alpine F1 Team también homenajeó al piloto con un mensaje en sus redes oficiales. “Feliz cumpleaños. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, escribieron junto a una selección de imágenes destacadas del argentino.
El reconocimiento llega en un momento muy positivo para Franco Colapinto, quien viene de conseguir actuaciones destacadas en las últimas carreras del calendario.
Después de una sólida presentación en Miami, el piloto tuvo una de sus mejores performances en el Gran Premio de Canadá, donde logró finalizar en el sexto puesto, su resultado más destacado desde su llegada a la Fórmula 1.
Con apenas 23 años, Colapinto continúa consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo argentino y gana cada vez más protagonismo dentro de la categoría más importante del deporte motor.