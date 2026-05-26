El emotivo festejo del papá de Franco Colapinto tras el histórico resultado en el GP de Canadá

Franco Colapinto volvió a hacer historia en la Fórmula 1 y, mientras celebraba su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá, a miles de kilómetros también explotaba la emoción de su familia. El padre del piloto argentino, Aníbal Colapinto, protagonizó un festejo que rápidamente se viralizó en las redes sociales después de la mejor actuación de su hijo desde que llegó a la máxima categoría.