El emotivo festejo del papá de Franco Colapinto tras el histórico resultado en el GP de Canadá

Resumen para apurados
- Aníbal Colapinto celebró con hinchas en San Andrés de Giles el histórico sexto puesto obtenido por su hijo Franco en el GP de Canadá de Fórmula 1 para la escudería Alpine.
- El festejo se viralizó tras registrarse en la peña FC43. Franco superó su récord previo de Miami al sortear una carrera compleja en Montreal con abandonos y alta presión.
- Este resultado consolida al piloto argentino como revelación de la Fórmula 1 de cara al emblemático Gran Premio de Mónaco, donde llegará con altas expectativas del público.
Franco Colapinto volvió a hacer historia en la Fórmula 1 y, mientras celebraba su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá, a miles de kilómetros también explotaba la emoción de su familia. El padre del piloto argentino, Aníbal Colapinto, protagonizó un festejo que rápidamente se viralizó en las redes sociales después de la mejor actuación de su hijo desde que llegó a la máxima categoría.
Como suele ocurrir en cada carrera importante, Aníbal siguió el GP rodeado de fanáticos en la tradicional “Peña FC43″ ubicada en San Andrés de Giles. Allí, acompañado por hinchas y seguidores del piloto de Alpine, vivió con tensión cada vuelta disputada en el circuito de Montreal hasta desatarse la locura con la bandera a cuadros.
AnÃbal Colapinto festejando al termino de la carrera de Franco en CanadÃ¡.— FormuMix | Automovilismo (@FormuMix) May 25, 2026
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El video viral del papá de Colapinto
Las imágenes que comenzaron a circular en redes muestran al padre del corredor argentino celebrando con el puño apretado, abrazándose con los fanáticos y descargando toda la emoción acumulada después de una carrera histórica para Franco. El ambiente explotó de alegría apenas se confirmó el sexto puesto definitivo del argentino.
La actuación de Colapinto volvió a sorprender en la Fórmula 1. Después del séptimo lugar conseguido en Miami, el piloto nacido en Pilar logró mejorar aún más su mejor marca personal y terminó nuevamente en zona de puntos para Alpine, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada.
Además del resultado, Franco mostró personalidad durante toda la carrera. Soportó la presión, aprovechó los abandonos de varios rivales y manejó con inteligencia una competencia compleja en Canadá, donde volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a pilotos mucho más experimentados dentro de la categoría.
El próximo desafío para el argentino será el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. Después del impacto que generó en Montreal, Colapinto llegará al histórico circuito callejero con la confianza por las nubes y con toda la expectativa argentina siguiéndolo cada vez más de cerca.