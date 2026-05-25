Ola polar en Argentina: qué pasará con el frío y cuál es el pronóstico para la última semana de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció que las temperaturas en Argentina comenzarán a subir durante la última semana de mayo, finalizando la intensa ola de frío polar.
- Tras jornadas de heladas históricas, un bloqueo atmosférico con baja humedad generará un escenario seco y sin frentes fríos activos en las regiones centro y norte del país.
- La normalización del clima aliviará el estrés térmico en el sector agropecuario, mientras que la Patagonia experimentará una transición gradual hacia las condiciones invernales.
Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de fenómenos meteorológicos extremos tanto en el noreste como en el Litoral del país, las temperaturas parecen registrar un repunte tras jornadas de frío que marcaron el pulso del clima en gran parte de la Argentina desde la semana pasada. El ingreso de un nuevo frente frío reforzó la influencia de aire polar que disminuiría sus efectos en este nuevo período que comienza.
La tendencia para la última semana de mayo para la Argentina demostró una recuperación de las temperaturas extremas que se establecieron durante todo el ciclo anterior. El SMN advirtió un incremento progresivo de la temperatura hasta llegar al sábado, donde las mínimas superarán los 10°C en la mayor parte de las provincias del centro y el norte. Las lluvias serán escasas y el termómetro alcanzará promedios habituales.
Temperaturas más cálidas marcarán la semana
El patrón atmosférico favorecerá la recuperación gradual de las temperaturas, lo que comenzará a sentirse a principios de la semana y se hará más evidente hacia el final de la misma. El SMN pronosticó para este 25 de mayo tormentas en solo una provincia, mientras que en la Patagonia se registrarán precipitaciones importantes solo en Santa Cruz para este martes, debido a que un frente cálido asociado a una profunda baja presión ubicada sobre el océano Pacífico avanzará hacia el sur, aportando humedad y nubosidad a esa porción de la región austral.
Los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), mencionados por Meteored, mostraron que las lluvias se mantendrían por debajo de los valores normales en amplias áreas de la región Pampeana, el Litoral, el NEA y sectores del NOA, consolidando un escenario seco en comparación con los promedios climáticos para esta época del año.
Un escenario seco y temperaturas que se normalizan
Esta marcada escasez de agua se traducirá en un déficit pluvial generalizado. Las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y gran parte del territorio pampeano experimentarán lluvias marcadamente inferiores a las medias semanales históricas. Según los expertos, este comportamiento responde a un bloqueo atmosférico estable, caracterizado por una baja disponibilidad de humedad en superficie y la ausencia de frentes fríos activos.
A diferencia de la semana pasada, donde las irrupciones de aire polar quebraron récords y encendieron las alarmas, los mapas de anomalía térmica anticipan un respiro. No se espera la llegada de "veranos" fuera de estación ni golpes de calor, sino un retorno progresivo a los valores medios históricos para el cierre de mayo. Las marcas térmicas en las provincias centrales y del norte comenzarán a acomodarse, disminuyendo el estrés térmico en los cultivos y la ganadería.
¿Qué pasará en la Patagonia? Bloqueo anticiclónico y la nieve
En el sur del país, el panorama estará dominado por un extenso sistema de altas presiones que garantizará jornadas estables, cielos despejados y vientos calmos en la mayor parte de la región. Sin embargo, el enfriamiento nocturno y la alta estabilidad ambiental abrirán la puerta a la formación recurrente de densas nieblas y neblinas durante las primeras horas del día, afectando especialmente la visibilidad en los valles interiores y áreas cordilleranas.
El quiebre de esta estabilidad ocurrirá el martes 26 de mayo en el extremo sur patagónico. El avance de un frente cálido desde el océano Pacífico afectará directamente a la provincia de Santa Cruz, generando un desmejoramiento en localidades como Río Gallegos y El Calafate. El fenómeno provocará lluvias y lloviznas en las zonas bajas, mientras que en los sectores más elevados se esperan nevadas débiles y episodios de aguanieve. Para el miércoles, de manera muy aislada, algunos chaparrones débiles e irregulares podrían alcanzar la costa central de Chubut, en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia, completando un mapa climático que transiciona lentamente hacia el invierno.