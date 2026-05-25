Ola polar en Argentina: qué pasará con el frío y cuál es el pronóstico para la última semana de mayo

El quiebre de esta estabilidad ocurrirá el martes 26 de mayo en el extremo sur patagónico. El avance de un frente cálido desde el océano Pacífico afectará directamente a la provincia de Santa Cruz, generando un desmejoramiento en localidades como Río Gallegos y El Calafate. El fenómeno provocará lluvias y lloviznas en las zonas bajas, mientras que en los sectores más elevados se esperan nevadas débiles y episodios de aguanieve. Para el miércoles, de manera muy aislada, algunos chaparrones débiles e irregulares podrían alcanzar la costa central de Chubut, en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia, completando un mapa climático que transiciona lentamente hacia el invierno.