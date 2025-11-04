Así fue el minucioso y macabro plan que habría ejecutado Pablo Laurta para matar al remisero antes del doble femicidio

El crimen del remisero en Entre Ríos

El lunes 13 de octubre, la Policía de Entre Ríos halló restos humanos desmembrados, sin cabeza ni brazos, en la zona rural de Estación Yeruá, departamento de Concordia. El cráneo y otros huesos —entre ellos partes del radio, cúbito y falanges— fueron encontrados más tarde, el miércoles 29, cerca de Rosario del Tala, a más de 200 kilómetros del primer sitio. El hallazgo se produjo gracias al aviso de un peón rural que se topó con una bolsa negra en la vera de la ruta.