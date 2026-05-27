La encíclica papal sobre la IA abrió el debate en Tucumán

Para Barrionuevo, la imagen bíblica que estructura la encíclica -la encrucijada entre una nueva torre de Babel y la construcción de la Ciudad Santa- tiene una lectura precisa: la torre de Babel, como el ícono de la autosuficiencia del hombre, que se repite a lo largo de la historia. “Hemos pasado del capitalismo industrial al capitalismo digital. Hoy todo se concentra en los datos, en los algoritmos, en las plataformas digitales, y eso tiene una enorme influencia en la condición humana”, consideró Barrionuevo.