Denuncias de acoso y reclamo estudiantil: crece la tensión en Filosofía y Letras

Las respuestas institucionales

El mismo viernes 22, la Facultad y la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) se pronunciaron públicamente. La Facultad afirmó que el Espacio de Género y Diversidad intervino "de manera oportuna e inmediata desde el primer momento" y que las acciones fueron iniciadas antes de que la situación tomara estado público. La FUT expresó su "más enérgico repudio", identificó al acusado como integrante de MPE y reafirmó su compromiso con la construcción de espacios universitarios libres de violencia. El domingo 24, la presidenta de La Bolívar y del CUEFyL, Lucía Gastaminza, publicó una carta abierta en la que reconoció: "Hace una semana descubrimos que teníamos un compañero abusador". Pidió perdón a las afectadas y reafirmó su compromiso: "No voy a parar hasta que todo sea como lo soñamos".