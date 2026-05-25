Con gol de Leonel Sir, San Martín alcanzó la punta en la Liga Tucumana

Leonel Sir atraviesa un presente soñado en San Martín y los números respaldan su gran momento. El delantero de apenas 17 años volvió a ser decisivo: apareció en tiempo adicional para marcar el 1 a 0 sobre Amalia como visitante y permitió que el “Santo”, que sigue invicto, alcanzara a Sportivo Guzmán en la cima con 15 puntos, en la continuidad de la octava fecha (primera de las revanchas) del torneo Apertura de la Liga Tucumana.