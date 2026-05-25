Con gol de Leonel Sir, San Martín alcanzó la punta en la Liga Tucumana
Con un tanto agónico del delantero de 17 años, el "Santo" venció 1-0 a Amalia, mantiene el invicto y alcanzó a Sportivo Guzmán en lo más alto de la Zona B. La fecha también dejó el empate de Famaillá y el triunfo de Experimental.
Resumen para apurados
- El club San Martín alcanzó la punta de la Zona B de la Liga Tucumana tras vencer 1-0 como visitante a Amalia con un gol agónico de Leonel Sir por la octava fecha del torneo Apertura.
- El juvenil de 17 años Leonel Sir acumula seis goles en seis partidos. Bajo la dirección de Edgardo Di Risio, el equipo sigue invicto y con un partido pendiente en el torneo.
- Con este triunfo, San Martín se consolida como serio candidato al título, mientras que la racha goleadora del juvenil Sir perfila su proyección en el fútbol profesional local.
Leonel Sir atraviesa un presente soñado en San Martín y los números respaldan su gran momento. El delantero de apenas 17 años volvió a ser decisivo: apareció en tiempo adicional para marcar el 1 a 0 sobre Amalia como visitante y permitió que el “Santo”, que sigue invicto, alcanzara a Sportivo Guzmán en la cima con 15 puntos, en la continuidad de la octava fecha (primera de las revanchas) del torneo Apertura de la Liga Tucumana.
Sir suma seis goles en la misma cantidad de partidos disputados, ya que estuvo ausente en el clásico frente a Atlético. El equipo dirigido por Edgardo Di Risio además tiene pendiente el interzonal contra San Lorenzo de Delfín Gallo. Por esta zona, este martes desde las 16, Atlético y Tucumán Central completarán la jornada en cancha de San Jorge.
En el grupo D, Famaillá empató 0 a 0 frente a Ateneo Parroquial Alderetes en el estadio “Ricardo Bochini”. Los dirigidos por Ernesto Luna (h) continúan como líderes con 17 unidades y mantienen una ventaja de dos puntos sobre Almirante Brown. Más atrás aparecen Bella Vista (12) y Ateneo (11). Famaillá tuvo tres chances claras en el primer tiempo, aunque se encontró con una gran actuación del arquero José Fernández. En el complemento, el equipo conducido por Leandro Fligman también contó con algunas aproximaciones.
Por el grupo A, Experimental derrotó 2-1 como visitante a Central Norte. Ricardo Urueña y Gonzalo Ontivero marcaron para la visita, mientras que Ignacio Cuello había empatado transitoriamente.