Exposición: Donato Grima apela a la memoria en la Casa Museo de la Ciudad

Mi obra nunca intentó ser un mero ejercicio estético. Incluso cuando cambiaron los lenguajes estéticos y los temas específicos. Siempre permaneció una misma preocupación que es revelar las tensiones profundas del ser humano y de la sociedad. En los trabajos recientes, ese eje se vuelve más explícito y más político, a tal punto que hay dos obras que sintetizan esta muestra: “Vaca muerta” y “Es pura memoria”. Pero, en realidad, esa inquietud ya estaba presente desde antes: la figura humana, el cuerpo como territorio emocional, la memoria como herida, el poder, el despojo, la violencia, la culpa, el silencio y también la resistencia. Esas dos pinturas no aparecen aisladas; dialogan con toda una trayectoria donde fui construyendo una mirada crítica sobre el tiempo que me tocó vivir.