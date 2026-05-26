La constancia de Colapinto

Se vislumbra en este recorrido algo que excede al automovilismo. Vivimos un tiempo en el que la lógica dominante es la del resultado inmediato. Lo que hizo Colapinto va a contramano de ese clima: trabajar a la vista de todos sin resultados visibles, equivocarse en público y volver al día siguiente. Ver a un joven de 22 años atravesar un año entero de frustración, errores propios y críticas externas, y regresar a la pista con la misma decisión, es una lección que conviene no perder de vista. No todo depende de él. Tiene un mejor auto, un equipo que apostó por él, un contexto que lo ayuda, pero adentro del monoplaza conduce solo. Eso, en cualquier disciplina y a cualquier edad, se llama constancia: una virtud que el deporte argentino, y la vida en general, necesitan ver más seguido.