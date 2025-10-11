Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Rumbo al 26 de octubre: ¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?
Según GMA Capital, el mercado mira más allá de las elecciones y centra su atención en los efectos del acuerdo financiero otorgado por EEUU.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
FOTO/ARGENTINA.GOB
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Donald Trump
José Luis Espert
Javier Milei
Elecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El nuevo IPC muestra que los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei
El poder adquisitivo del salario mínimo volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo desde 2001
Sondeo: un 64% de los argentinos cree que el acuerdo con EEUU es simbólico
En medio de la expectativa por la ayuda financiera de EEUU, los bonos y los ADRs operaron a la baja
Lo más popular
El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires
Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
Más Noticias
Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires
A cuánto llegará el dólar a fin de año en Argentina: las proyecciones de consultoras y bancos privados
El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
Inflación y dólar, el gran karma argentino en los años electorales
Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más