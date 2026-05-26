Política

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Las cabezas del PJ se reúnen para coordinar obras, transporte y servicios públicos.

DIÁLOGO. Se dejó saber que Acevedo, Jaldo y Chahla buscarán consolidar la articulación entre la Provincia y el municipio en materia de obras, transporte y servicios públicos.
DIÁLOGO. Se dejó saber que Acevedo, Jaldo y Chahla buscarán consolidar la articulación entre la Provincia y el municipio en materia de obras, transporte y servicios públicos. ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo y el vice Acevedo visitan hoy a la intendenta Chahla en San Miguel de Tucumán para coordinar obras públicas y enviar un mensaje de unidad institucional.
  • Esta primera reunión del mandato integra una ronda de visitas de la Provincia para coordinar con los municipios temas clave de infraestructura urbana, transporte y servicios.
  • El encuentro consolida la relación entre la Provincia y la intendencia más grande de Tucumán, proyectando una gestión conjunta más fluida y un oficialismo alineado a futuro.
Resumen generado con IA

En un encuentro institucional que tendrá una fuerte carga política y un mensaje de unidad hacia los mandos inferiores del oficialismo, el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo visitarán hoy por primera vez desde el inicio del mandato a la intendenta Rossana Chahla en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (9 de Julio y Lavalle). Sería al mediodía.

Se dejó saber que se buscará consolidar la articulación entre la Provincia y el municipio en materia de obras, transporte y servicios públicos. Según se indicó, la reunión se enmarca en la ronda de visitas que viene realizando el Poder Ejecutivo provincial en municipios y comunas del interior.

El mandatario provincial destacó la importancia política e institucional de sostener un vínculo fluido con la Capital, a la que definió como la Intendencia más grande territorialmente, con mayor cantidad de habitantes y la más cercana a la Casa de Gobierno.

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En ese contexto, Jaldo remarcó que la coordinación entre ambas administraciones permitió avanzar en distintos frentes vinculados a infraestructura urbana y servicios esenciales. Además, valoró la participación reciente de Chahla en las gestiones para abordar la situación de la Escuela Normal.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoRossana Chahla
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