Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo y el vice Acevedo visitan hoy a la intendenta Chahla en San Miguel de Tucumán para coordinar obras públicas y enviar un mensaje de unidad institucional.
- Esta primera reunión del mandato integra una ronda de visitas de la Provincia para coordinar con los municipios temas clave de infraestructura urbana, transporte y servicios.
- El encuentro consolida la relación entre la Provincia y la intendencia más grande de Tucumán, proyectando una gestión conjunta más fluida y un oficialismo alineado a futuro.
En un encuentro institucional que tendrá una fuerte carga política y un mensaje de unidad hacia los mandos inferiores del oficialismo, el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo visitarán hoy por primera vez desde el inicio del mandato a la intendenta Rossana Chahla en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (9 de Julio y Lavalle). Sería al mediodía.
Se dejó saber que se buscará consolidar la articulación entre la Provincia y el municipio en materia de obras, transporte y servicios públicos. Según se indicó, la reunión se enmarca en la ronda de visitas que viene realizando el Poder Ejecutivo provincial en municipios y comunas del interior.
El mandatario provincial destacó la importancia política e institucional de sostener un vínculo fluido con la Capital, a la que definió como la Intendencia más grande territorialmente, con mayor cantidad de habitantes y la más cercana a la Casa de Gobierno.
En ese contexto, Jaldo remarcó que la coordinación entre ambas administraciones permitió avanzar en distintos frentes vinculados a infraestructura urbana y servicios esenciales. Además, valoró la participación reciente de Chahla en las gestiones para abordar la situación de la Escuela Normal.