Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

En un encuentro institucional que tendrá una fuerte carga política y un mensaje de unidad hacia los mandos inferiores del oficialismo, el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo visitarán hoy por primera vez desde el inicio del mandato a la intendenta Rossana Chahla en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (9 de Julio y Lavalle). Sería al mediodía.