Cartas de lectores: 25 de Mayo, la familia, la patria

Haciendo una comparación familiar, un 25 de mayo de 1810 conocimos a esa belleza anhelada, llamada ¡Libertad! Dimos el primer grito de amor y la promesa de hacer lo que sea para conseguirla, convencidos de que todos unidos lo podríamos lograr, y lo hicimos; se consiguió, luego de fragorosas luchas, nuestra Independencia un 9 de Julio de 1816 en nuestra Casa Histórica de Tucumán y nació para toda la faz de la tierra Argentina, bendita tierra, crisol de razas y cuna de mentes sabias. Después de 216 años fuimos instalando y celebrando nuestras fechas patrias con emotivos actos protocolares y sobre todo en las escuelas donde se recrean variadas puestas en escena con sus alumnos, personal docente, directivos y familiares. Ver a nuestros niños personificando a aquellos héroes nos emocionó hasta las lágrimas. En nuestro rol de abuelos orgullosos sacrificamos dormir las siestas para gozar de un espectáculo único, irrepetible y maratónico. En el Jardín Municipal Espiguita, en la salita de 3 años actuó Tomás. Vestido de chef explicó por micrófono el proceso de fabricación de pastelitos y empanadillas. En el Colegio Guillermina hizo de dama antigua Guille, que concurre a la secundaria. En el Colegio San Cayetano (que lo desconocerán cuando vengan el 7 de agosto a las fiestas patronales; está pintado a nuevo) hizo su presentación Lucas, con palabras alusivas, de vendedor de leche, vestido como en 1810 y ayudado por su primo Franchesco. En estos eventos qué lindo es ver la convivencia, la emoción , las lágrimas y el orgullo de toda la comunidad barrial, sin distinción alguna, unidos bajo una misma bandera, cantando nuestro Himno Nacional. Todo esto me obliga a hacer mío el pensamiento de “Un pueblo unido puede cambiar su destino”. ¡Viva la Patria!