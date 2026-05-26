Política

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad de la capital

Las cabezas del PJ se reúnen para coordinar obras, transporte y servicios públicos.

FOTO DE ARCHIVO. Acevedo, Jaldo y Chaha.
FOTO DE ARCHIVO. Acevedo, Jaldo y Chaha.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo y el vice Acevedo visitan hoy a la intendenta Chahla en San Miguel de Tucumán para coordinar obras públicas y enviar un mensaje de unidad institucional.
  • Esta primera reunión del mandato integra una ronda de visitas de la Provincia para coordinar con los municipios temas clave de infraestructura urbana, transporte y servicios.
  • El encuentro consolida la relación entre la Provincia y la intendencia más grande de Tucumán, proyectando una gestión conjunta más fluida y un oficialismo alineado a futuro.
Resumen generado con IA

En un encuentro institucional que tendrá una fuerte carga política y un mensaje de unidad hacia los mandos inferiores del oficialismo, el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo visitarán hoy por primera vez desde el inicio del mandato a la intendenta Rossana Chahla en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (9 de Julio y Lavalle). Sería al mediodía.

Se dejó saber que se buscará consolidar la articulación entre la Provincia y el municipio en materia de obras, transporte y servicios públicos. Según se indicó, la reunión se enmarca en la ronda de visitas que viene realizando el Poder Ejecutivo provincial en municipios y comunas del interior.

El mandatario provincial destacó la importancia política e institucional de sostener un vínculo fluido con la Capital, a la que definió como la Intendencia más grande territorialmente, con mayor cantidad de habitantes y la más cercana a la Casa de Gobierno.

Rossana Chahla llamó a sostener el espíritu de Mayo con diálogo, inclusión y cercanía

Rossana Chahla llamó a sostener el espíritu de Mayo con diálogo, inclusión y cercanía

En ese contexto, Jaldo remarcó que la coordinación entre ambas administraciones permitió avanzar en distintos frentes vinculados a infraestructura urbana y servicios esenciales. Además, valoró la participación reciente de Chahla en las gestiones para abordar la situación de la Escuela Normal.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa
1

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo
2

El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
3

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

4

Cartas de lectores: 25 de Mayo: Patria y libertad

5

Cartas de lectores: 25 de Mayo, la familia, la patria

Más Noticias
Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

China mandó un año al espacio a un astronauta

China mandó un año al espacio a un astronauta

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

¿Qué buscan hoy los trabajadores en las empresas?: lo salarial no es lo único que los seduce

¿Qué buscan hoy los trabajadores en las empresas?: lo salarial no es lo único que los seduce

Comentarios