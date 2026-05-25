El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo

Resumen para apurados
- El papa León XIV presentó este 25 de mayo en el Vaticano su primera encíclica, Magnifica humanitas, para fijar límites éticos al uso militar de la inteligencia artificial.
- El lanzamiento sumó a un experto de Anthropic, firma en conflicto con el Pentágono por rechazar el uso bélico de la IA, tras previas denuncias papales sobre estos riesgos.
- La presencia corporativa generó debate sobre la neutralidad de la Iglesia, mientras el Papa busca promover una tecnología humanista orientada exclusivamente al bien común.
La semana pasada, en un discurso que pronunció en la Universidad La Sapienza de Roma, León XIV denunció el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las guerras. “Es necesario vigilar el desarrollo y la aplicación de las inteligencias artificiales en los ámbitos militar y civil, para que no desresponsabilice las decisiones humanas ni agrave la tragedia de los conflictos”, dijo. “Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y en los territorios palestinos, en el Líbano y en Irán describe la inhumana evolución de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación”, advirtió.
La primera encíclica de Su Santidad se llama “Magnifica humanitas” (Magnífica humanidad) fue presentada este lunes 25 de mayo en el Aula del Sínodo.
Entre ellos Christopher Olah, responsable de analizar cómo funciona la IA de Anthropic para que no sea peligrosa ni contenga sesgos o comportamientos engañosos. “Es considerado el científico más destacado del mundo en el estudio de cómo ‘piensan’ los grandes modelos de lenguaje (Large Language Models) en Inteligencia Artificial, la ‘interpretabilidad mecánica’”, según explicó a ABC Matthew Harvey Sanders, fundador de la plataforma de Inteligencia Artificial católica, Magisterium.ai.
La invitación de Olah representa un mensaje entre líneas del Vaticano a Estados Unidos. La empresa desarrolladora está en sintonía con lo que León XIV piensa del uso de la tecnología: límites éticos que debe tener en cuestiones militares.
A principios de mes, el Pentágono anunció acuerdos con siete empresas líderes en IA para implementar su tecnología en sistemas militares clasificados. El anuncio no incluyó a Anthropic, se presume, porque la firma está en una disputa con el ejército estadounidense debido a su exigencia de establecer límites respecto a la forma en que utilizan sus herramientas de IA, según informó en su momento AFP. La objeción de la compañía es que su tecnología se utilice para la vigilancia masiva interna o como máquinas de matar autónomas.
Polémica
Algunos han planteado dudas sobre la oportunidad de la presencia de un exponente de esa compañía en un evento de estas características. Anthropic no deja de ser un gigante tecnológico. El profesor Tomislav Karačić, que investiga en la London School of Economics cómo se interpreta la Inteligencia Artificial en contextos religiosos, dio su perspectiva. “Destacar a una empresa privada en la presentación de una encíclica puede entenderse como una forma de aval, aunque no sea la intención”, consideró.
“La fuerza moral de la Iglesia católica reside en situarse por encima de la competencia corporativa y de la política partidista”, reamarcó. Karačić sugiere que la empresa no aparezca como un modelo a celebrar, sino como un interlocutor entre otros, llamado a rendir cuentas ante una visión moral mucho más amplia: una IA al servicio de la dignidad de la persona, la paz, la justicia y el bien común.
El Papa, no sólo ha denunciado los peligros de las nuevas tecnologías, también ha destacado el potencial de bien que puede aportar a la sociedad si se utiliza al servicio de las personas. “El Papa tiene una visión genuinamente positiva de la tecnología cuando está orientada al bien común. Para él, la creatividad humana —también la tecnológica— participa de la obra de la Creación, y precisamente por eso tiene un peso moral», destaca el profesor Karačić.
En la agenda
Además de Olah, que en 2024 fue incluido entre las 100 personalidades más influyentes de la IA por la revista Time, presentarán el nuevo documento del Papa la teóloga y académica británica Anna Rowlands, experta en doctrina social de la Iglesia y ética teológica de las migraciones humanas, que enseña en la Universidad Durham del Reino Unido; y la religiosa africana Leocadie Lushombo, también teóloga y experta en pensamiento social católico, que enseña en la Universidad de Santa Clara, California.
También hablará el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y el propio León XIV, toda una novedad, tal como adelantó la oficina de Prensa.Una de las decisiones inéditas del lanzamiento del documento es que León XIV intervendrá durante el acto de presentación de la encíclica, algo que no han hecho ninguno de sus predecesores; aunque no se ha aclarado si responderá a las preguntas de quienes asistan.
También estará el argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe, nombrado por el Papa Francisco. El cordobés que fue arzobispo de La Plata también fue elegido por el actual Pontífice.