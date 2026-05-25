El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo

La semana pasada, en un discurso que pronunció en la Universidad La Sapienza de Roma, León XIV denunció el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las guerras. “Es necesario vigilar el desarrollo y la aplicación de las inteligencias artificiales en los ámbitos militar y civil, para que no desresponsabilice las decisiones humanas ni agrave la tragedia de los conflictos”, dijo. “Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y en los territorios palestinos, en el Líbano y en Irán describe la inhumana evolución de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación”, advirtió.