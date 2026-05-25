Cada vez que Lionel Messi se toca una pierna, Argentina se paraliza

Lionel Messi frenándose en plena corrida, caminando lentamente hacia un costado de la cancha y tocándose la parte posterior de la pierna izquierda activó un mecanismo automático en el fútbol argentino: el miedo. Uno profundamente irracional, imposible de controlar y cada vez más inevitable a medida que se acerca la Copa del Mundo, y más luego de que varios otros jugadores del seleccionado cayeron rendidos ante la maldición de las lesiones.