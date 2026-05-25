Cada vez que Lionel Messi se toca una pierna, Argentina se paraliza

Resumen para apurados
- Lionel Messi asustó a Argentina tras sufrir una molestia muscular con el Inter Miami en EE.UU., aunque los estudios descartaron una lesión grave rumbo al Mundial 2026.
- El incidente ocurrió ante Philadelphia Union cuando Messi sintió un tirón y salió del juego. Los exámenes confirmaron que es fatiga, aliviando al DT Lionel Scaloni.
- El episodio evidencia la fragilidad física de Messi a sus 38 años y el reto de dosificar su esfuerzo para que llegue en óptimas condiciones a defender el título mundial.
La imagen duró apenas unos segundos, pero alcanzó para alterar el ánimo de un país entero que ya palpita el Mundial 2026 en el que la selección argentina intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022.
Lionel Messi frenándose en plena corrida, caminando lentamente hacia un costado de la cancha y tocándose la parte posterior de la pierna izquierda activó un mecanismo automático en el fútbol argentino: el miedo. Uno profundamente irracional, imposible de controlar y cada vez más inevitable a medida que se acerca la Copa del Mundo, y más luego de que varios otros jugadores del seleccionado cayeron rendidos ante la maldición de las lesiones.
Porque ya no se trata solamente de un jugador; ni siquiera del mejor de todos. Messi se convirtió hace tiempo en una especie de estabilidad emocional colectiva para la Selección. Mientras él está bien, todo parece posible. Cuando se detiene, aunque sea unos segundos, el país entero siente que algo puede romperse.
Por eso el alivio que trajeron los estudios médicos realizados ayer fue mucho más grande de lo que indica cualquier parte clínico. La molestia muscular existe, sí. Pero no hay lesión de gravedad. Y en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni entienden que no debería modificarse la planificación prevista rumbo a la máxima cita ecuménica.
Sin embargo, el episodio volvió a dejar algo muy claro: Argentina aprendió a convivir con una nueva sensación alrededor de Messi. La fragilidad.
No futbolística, claro, porque eso todavía parece intacto. A los 38 años sigue resolviendo partidos, acelerando jugadas y sosteniendo niveles de genialidad que ningún otro futbolista del planeta consigue sostener con semejante naturalidad. La fragilidad ahora aparece en otro lado; en el cuerpo, en los músculos, en el desgaste acumulado de una carrera larguísima o en la lógica biológica que incluso los genios deben enfrentar alguna vez.
Y quizá ahí aparezca el mayor desafío silencioso de la selección argentina antes del Mundial: administrar a Messi sin dejar de necesitarlo.
Porque el capitán ya no juega desde la omnipotencia física de Qatar 2022. Hoy selecciona esfuerzos, regula ritmos, descansa más, dosifica piques y elige momentos. Y alrededor suyo se construyó una ingeniería casi obsesiva para intentar que llegue entero al gran objetivo.
Scaloni lo entiende mejor que nadie, y también así lo entiende Inter Miami. Nadie quiere exprimirlo de más ni perderlo antes de tiempo. Pero existe un problema imposible de resolver; Messi sigue siendo Messi. Y el crack siempre quiere jugar.
El domingo, en el frenético 6 a 4 contra Philadelphia Union, el partido se había transformado en un ida y vuelta salvaje, físico y descontrolado. Uno de esos encuentros que exigen esfuerzos permanentes, persecuciones largas y aceleraciones constantes. Hasta que a los 28 minutos del segundo tiempo apareció la escena que paralizó todo.
Messi sintió el tirón e intentó continuar unos instantes. Después entendió rápidamente que no tenía sentido arriesgarse. Caminó hacia el banco y se fue directo al vestuario del Chase Stadium mientras todo el país contenía la respiración.
Un poco de alivio para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico
Ni siquiera las palabras posteriores de Guillermo Hoyos lograron tranquilizar demasiado. El entrenador habló de “fatiga”, del estado pesado del campo y del desgaste físico acumulado. Pero cuando se trata de Messi, los silencios suelen generar más miedo que las declaraciones. Por eso ayer hubo alivio en el predio de Ezeiza.
La planificación no debería alterarse. La idea sigue siendo que Messi viaje normalmente a Estados Unidos y se incorpore el 1 de junio junto al resto del plantel. Después llegarán los amistosos contra Honduras e Islandia, y finalmente el debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia en Kansas.
Pero más allá del diagnóstico favorable, la escena dejó otra certeza; una que probablemente acompañe a la selección argentina durante todo el Mundial.
Cada vez que Messi se toca una pierna, el país entero deja de respirar por un rato.