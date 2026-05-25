Garrafa social: cómo anotarse para recibir el subsidio de Anses y Energía

Resumen para apurados
- Anses y Energía lanzaron en Argentina un subsidio de garrafas para familias sin gas natural en zonas frías, que reemplaza al Programa Hogar para aliviar gastos de calefacción.
- El beneficio se gestiona mediante el registro ReSEF en Mi ANSES y requiere reinscripción. El sistema funciona con reintegros inmediatos al pagar con billeteras virtuales.
- La medida busca garantizar el acceso energético en regiones vulnerables durante el invierno. La correcta reinscripción evitará la pérdida de asistencia para miles de hogares.
Las familias que viven en zonas de bajas temperaturas y no tienen conexión a la red de gas natural ya pueden acceder al nuevo subsidio para la compra de garrafas impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación y administrado junto a Anses.
El beneficio reemplaza al histórico Programa Hogar y ahora funciona mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), un sistema que busca aliviar el gasto en calefacción y cocina durante el invierno para hogares de bajos ingresos.
Qué es la nueva garrafa social
El nuevo esquema de asistencia estatal permite acceder a descuentos y reintegros en la compra de gas envasado para familias que no cuentan con gas natural en sus viviendas.
A diferencia del antiguo Programa Hogar, el sistema actual funciona con devolución inmediata del dinero al momento de pagar en comercios y distribuidoras adheridas, utilizando billeteras virtuales habilitadas.
La medida está dirigida especialmente a hogares ubicados en regiones incluidas dentro del régimen de “Zona Fría”.
Quiénes pueden acceder al subsidio de garrafa social
Para ingresar al padrón de beneficiarios, el grupo familiar debe cumplir con varios requisitos establecidos por la Secretaría de Energía:
No tener conexión formal a la red de gas natural.
No superar los ingresos máximos fijados por la normativa vigente.
Estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
Además, el programa contempla prioridades para:
titulares de AUH,
jubilados y pensionados,
monotributistas sociales,
beneficiarios de programas sociales,
personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La cantidad de garrafas subsidiadas dependerá de:
la provincia,
el clima de la región,
y la cantidad de integrantes del hogar.
Cómo anotarse para recibir el subsidio de Anses
La inscripción se realiza de forma online a través de Mi ANSES.
Paso 1: actualizar los datos personales
Primero hay que ingresar a Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Es importante verificar:
domicilio,
vínculos familiares,
datos personales.
El domicilio será clave para determinar el cupo de garrafas correspondiente según la zona climática.
Paso 2: ingresar a “Solicitar Tarifa Social”
Dentro del menú principal hay que:
ntrar en “Programas y beneficios”.
Seleccionar la opción “Solicitar Tarifa Social”.
Paso 3: marcar la opción “Zona Fría”
En el formulario se debe seleccionar:
“Zona Fría”.
El sistema podría solicitar documentación o información vinculada al acceso al gas natural.
Paso 4: validación de datos
Una vez enviada la solicitud, ANSES realizará cruces automáticos de información para verificar:
ingresos,
situación patrimonial,
composición familiar,
domicilio declarado.
Si existen inconsistencias o cambios en las condiciones socioeconómicas, el beneficio puede suspenderse.
Importante: quienes cobraban Programa Hogar deben reinscribirse
Desde el Gobierno aclararon que quienes recibían el antiguo Programa Hogar no serán incorporados automáticamente al nuevo sistema.
Por ese motivo, deberán realizar nuevamente la inscripción en el esquema ReSEF para evitar perder el subsidio.
Provincias y zonas alcanzadas por el beneficio
El régimen de Zona Fría incluye provincias completas y regiones específicas del país.
Provincias completas alcanzadas
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Regiones específicas
La Puna de Jujuy
sectores de Catamarca
zonas de Salta
áreas de San Juan
sectores de San Luis
regiones de Tucumán
En el caso de Salta, el beneficio alcanza especialmente a localidades de altura y zonas con bajas temperaturas incluidas dentro del régimen nacional de Zona Fría.