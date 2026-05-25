¿Cuántos abdominales se deben hacer por día, según los expertos?

La musculatura central que comprende los abdominales, los lumbares y la zona media del torso cumple la función de soporte estructural del cuerpo y resulta una pieza clave para la ejecución de movimientos cotidianos esenciales, tales como caminar, incorporarse, trasladar cargas, preservar el equilibrio y prevenir caídas, un aspecto de vital importancia en los adultos mayores.