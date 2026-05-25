Qué proteínas ayudan a bajar el colesterol y mejorar la salud del corazón

La investigación evidenció que este reemplazo genera un impacto positivo en indicadores clave como el colesterol LDL, manifestando mejoras incluso en períodos de intervención breves de apenas una semana. Asimismo, el análisis destaca que, ante el notable auge que experimenta el mercado de alimentos de origen vegetal, resulta indispensable impulsar nuevos estudios que determinen los efectos de estas alternativas sobre la salud cardiometabólica a largo plazo, extendiendo el foco de estudio hacia otras áreas fundamentales como el bienestar mental y el equilibrio de la microbiota intestinal.