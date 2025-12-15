La alimentación consciente mejora el bienestar y la productividad en las empresas

Su propuesta creció con el tiempo y hoy asesora a compañías de distintos rubros, desde oficinas hasta obras en construcción. “El vínculo entre el trabajador y el alimento es clave. No todos tienen las mismas necesidades: quien pasa horas al sol necesita otro tipo de energía que quien está sentado frente a una computadora. La alimentación también tiene que adaptarse a eso”, explicó.