Milei reunió a su gabinete tras el Tedeum, en medio de tensiones internas y respaldo a Adorni

El encuentro volvió a mostrar el apoyo del mandatario y de Karina Milei al jefe de Gabinete, en medio de los cuestionamientos públicos y las disputas internas que sacudían a La Libertad Avanza (LLA). En paralelo, la reunión buscó bajar la tensión entre el sector alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo y el espacio que respondían el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, ambos respaldados por la secretaria general de la Presidencia.