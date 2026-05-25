Budín de mandarina esponjoso: la receta ideal para disfrutar en invierno

La receta que sin dudas se posicionó entre las favoritas es la de la influencer Paulina Cocina. “Este budín de mandarina es una receta fiable, de esas que salen siempre bien. Lo han probado muchísima gente y todos me han dicho que les salió genial”, aseguró en una publicación. Además, la mandarina se puede intercambiar por otros cítricos como un comodín para preparar budines de limón, lima o naranja. Eso sí: siempre las cantidades de fruta cambiarán según su tamaño.