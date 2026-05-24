Empanadas de mandarina: cómo se preparan y por qué son tan ricas

El relleno lleva 400 gramos de pollo cocido y desmenuzado, dos cebollas grandes, queso crema, ají picado y el jugo de mandarina. Primero, caramelizá las cebollas con azúcar y una pizca de sal hasta que estén doradas. Después sumá el pollo, el queso crema y el jugo cítrico. Condimentá con sal y pimienta y mezclá bien. Si querés darle más textura y sabor, podés agregar pasas de uva o nueces tostadas.