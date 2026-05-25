Cómo preparar locro vegano para este 25 de mayo: la receta más fácil

Resumen para apurados
- Cocineros argentinos preparan una receta de locro vegano para este 25 de mayo en Argentina, buscando adaptar el tradicional plato patrio a elecciones libres de carne.
- Esta alternativa vegetal reemplaza las carnes tradicionales por calabaza, legumbres y especias, logrando la consistencia y el sabor característicos del guiso patrio original.
- La propuesta permite incluir a la creciente comunidad vegetariana y vegana en los rituales gastronómicos patrios, modernizando las costumbres culinarias del país.
En el marco de las celebraciones del 25 de mayo, esta variante vegana del tradicional locro estará presente en las mesas de los hogares argentinos que optan por evitar los ingredientes de origen animal, adaptando el clásico menú patrio a sus elecciones alimentarias.
La receta tradicional combina ingredientes como porotos, garbanzos, maíz y una gran proporción de zapallo, hortaliza responsable de aportar su característico y tentador color naranja. Mientras la fórmula histórica incluye diversos cortes de carne de cerdo y de ternera, la alternativa vegetal logra emular el sabor y la consistencia del plato original, permitiendo así que la comunidad vegetariana y vegana forme parte del ritual gastronómico para conmemorar la libertad de la patria.
Cómo hacer locro vegano
Ingredientes
- 400 g de porotos blancos remojados por 8 horas con un trocito de alga kombu
- 800 g de calabaza
- 400 g de batata
- 2 choclos
- 2 cebollas blancas chicas
- 2 verdeos medianos
- 4 cucharadas colmadas de aceite de oliva, o aceite de coco neutro
- 2 cucharadas de pimentón dulce
- Sal rosada y pimienta negra a gusto
- 1 cucharadita de comino molido y pimienta de cayena, opcional.
Paso 1
Colocá los porotos en una olla junto con dos partes de agua y el trocito de alga kombu para iniciar la cocción. Cuando el proceso se encuentre a mitad de camino, sumá la batata y la calabaza previamente peladas y cortadas en cubos pequeños, junto con el choclo desgranado; volcá un poco más de agua en caso de resultar necesario.
Paso 2
Mantené el fuego hasta que todos los ingredientes queden tiernos y notes que las calabazas comiencen a desarmarse levemente. Este punto resulta clave en la preparación, debido a que aporta la cremosidad e identidad característica de un buen locro.
Paso 3
Para la salsa, volcá el ghee o el aceite de coco en una sartén y salteá la cebolla picada junto con la parte blanca del puerro y del verdeo, sazonando con un toque de sal rosada. Posteriormente, incorporá las especias elegidas y la parte verde de los vegetales, mezclá minuciosamente e integrá todo este sofrito dentro de la olla principal; para finalizar, revolvé la preparación completa, añadí sal y pimienta a gusto y apagá el fuego.
Paso 4
Antes de avanzar con el emplatado, dejá descansar el guiso durante diez minutos manteniendo la olla tapada. Este reposo final asegura que los sabores de los vegetales y las especias se concentren de forma óptima.