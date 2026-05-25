Cómo preparar locro vegano para este 25 de mayo: la receta más fácil

Para la salsa, volcá el ghee o el aceite de coco en una sartén y salteá la cebolla picada junto con la parte blanca del puerro y del verdeo, sazonando con un toque de sal rosada. Posteriormente, incorporá las especias elegidas y la parte verde de los vegetales, mezclá minuciosamente e integrá todo este sofrito dentro de la olla principal; para finalizar, revolvé la preparación completa, añadí sal y pimienta a gusto y apagá el fuego.