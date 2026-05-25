Así se hace el verdadero locro criollo: receta fácil y completa

El locro admite numerosas versiones que van desde opciones con mondongo o alternativas sin carne, hasta la variante salteña y la clásica receta de la abuela, preferida en cada hogar pese a carecer de difusión popular. Esta preparación tradicional experimenta modificaciones de acuerdo con la zona geográfica y las costumbres de cada familia. No obstante, existe un consenso generalizado sobre la presencia indispensable de una variedad de carnes, combinando cortes vacunos, de cerdo, embutidos clásicos y piezas de mayor carácter como el chorizo colorado para aportar fuerza al plato.
Otros componentes esenciales del guiso consisten en el maíz partido, los porotos alubia y el zapallo, ingrediente fundamental encargado de amalgamar toda la preparación. Respecto a este último, los cocineros sugieren utilizar el zapallo plomo, reconocible por su gran tamaño, su forma redonda y su corteza con gajos marcados. Su textura resulta ideal para lograr la consistencia cremosa y homogénea característica de este plato patrio.
Cómo hacer locro criollo facíl y rapido
Ingredientes
- 300 gr de maíz blanco partido
- 200 gr de poroto pallares blanco
- 200 gr de panceta
- 150 gr de chorizo criollo
- 1/2 chorizo colorado
- 200 gr de pechito de cerdo
- 200 g de falda
- 1 cebolla
- 500 gr de calabaza
Paso 1
Un día antes de cocinar, prepará los ingredientes principales. Colocá los porotos pallares y el maíz blanco en un recipiente con agua y dejalos en la heladera durante 24 horas para que se hidraten bien.
Paso 2
Cuando vayas a cocinar, hacé el trabajo de cortes. Tomá todos los ingredientes de la receta y picalos en cubos medianos y uniformes.
Paso 3
En una cacerola grande, volcá el maíz, los porotos, la calabaza y la cebolla. Sumá dos litros de agua y prepará el fuego para iniciar la base del guiso.
Paso 4
Para que los ingredientes no se peguen en el fondo, hacé un control constante. Revolvé el contenido minuciosamente con una cuchara de madera cada 15 minutos.
Paso 5
Luego de una hora completa de cocción, prepará el ingreso de los sabores fuertes. Incorporá todas las carnes a la cacerola y revolvé bien para integrar los elementos.
Paso 6
Para la salsa picante, primero picá la cebolla de verdeo. Después, hacé una cocción muy lenta en una ollita con el aceite a baja temperatura, buscando que quede tierna y no crujiente.
Paso 7
Diluí dos cucharadas de pimentón y dos de ají molido en medio vaso de agua. Prepará la mezcla, volcala en la ollita del aceite, revolvé y cocina todo por 5 minutos más antes de retirar del fuego.
Paso 8
Finalmente, prepará la mesa y serví el locro bien caliente en cazuelas de barro. Hacé lugar para colocar la salsa picante en un recipiente aparte, permitiendo que cada comensal la sume a su propio gusto.