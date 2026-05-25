Así se hace el verdadero locro criollo: receta fácil y completa

El locro admite numerosas versiones que van desde opciones con mondongo o alternativas sin carne, hasta la variante salteña y la clásica receta de la abuela, preferida en cada hogar pese a carecer de difusión popular. Esta preparación tradicional experimenta modificaciones de acuerdo con la zona geográfica y las costumbres de cada familia. No obstante, existe un consenso generalizado sobre la presencia indispensable de una variedad de carnes, combinando cortes vacunos, de cerdo, embutidos clásicos y piezas de mayor carácter como el chorizo colorado para aportar fuerza al plato.